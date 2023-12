Cine este Ileana Marquez Pedroza, prima mamă care a câștigat titlul de Miss Venezuela. Imagini de neratat cu frumoasa brunetă

Ileana Márquez Pedroza, în vârstă de 27 de ani, a fost desemnată Miss Venezuela și este prima mamă din istorie care participă la acest concurs de frumusețe, dar și reușește să câștige cel mai râvnit titlu din lume.

Ileana Márquez Pedroza, în vârstă de 27 de ani, a obținut mult râvnitul titlu de Miss Venezuela. Ea a intrat în istoria concursului de frumusețe, fiind prima mamă care participă și îl câștigă. Pe podium, Ileana Márquez Pedroza a fost însoțită de fiica ei de 11 ani, Guadalupe, care a purtat o rochie identică cu a ei.

Finala Miss Venezuela 2023 avut loc joi, 7 decembrie, la Centro Comercial Líder din Caracas. Tânăra de 27 de ani, care este model, prezentatoare TV și profesoară, a intrat în istoria competiției naționale, care sărbătorește 70 de ani de existență.

Puțini știu că organizația Miss Venezuela a adoptat noile reguli ale Miss Universe, acceptând concurente care au devenit mame, precum și femei căsătorite sau chiar divorțate. De asemenea, va fi eliminată și restricția privind limita de vârstă.

Ileana Márquez Pedroza s-a născut în Valencia, Carabobo, dar nu se aștepta nicio clipă că va câștiga marele titlu. Ea a purtat o rochie spectaculoasă a designerului Julio Mora.

„Venezuela… Mulțumesc că ați crezut în mine. Acest triumf nu este doar pentru mine și pentru copilul meu, ci și pentru voi”, a declarat Ileana, pe podium.

În biografia sa pentru Miss Venezuela, Ileana declara: „Experiența de a fi mamă în tinerețe m-a schimbat ca persoană, confruntându-mă cu o societate în care nu mă încadram în standardele ei. Cu toate acestea, într-un mod pozitiv, m-am maturizat, am studiat, am muncit și am mers înainte”.

„Astăzi mă simt mândră să fiu mama lui Guadalupe Antonella, care este și va fi forța mea cea mai importantă pentru a continua să cresc ca persoană și ca profesionistă”, a mai spus tânăra.