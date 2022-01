Cine este GP Blaze, concurentul Războinic de la Survivor 2022. A participat la Mireasa de la Antena 1

Telespectatorii abia așteaptă să urmărească Survivor România. Aceștia au avut parte de multe surprize în momentul în care a fost anunțată echipa Faimoșilor, dar iată că au apărut și primele imagini cu Războinicii de la Antena 1! GP Blaze face parte dintre aceștia.

Fanii s-au bucurat nespus în momentul în care a fost dezvăluită și lista Războinicilor de la Survivor România 2022. Mulți abia așteaptă să urmărească numeroși concurenți trecând prin probe de foc. Admiratorii au fost mulțumiți când l-au observat pe GP Blaze, care a participat la „Mireasa”.

Godspower Morris Okpata, cunoscut drept GP Blaze, s-a născut în Nigeria, în orașul Porthacourt. Acesta provine dintr-o familie numeroasă și s-a confruntat cu diferite provocări în copilărie. În 2015, el a ajuns în România cu ajutorul unei burse de studii la Universitatea Maritimă din Constanța.

Ulterior, el s-a mutat în București, pentru a urma masterul. GP Blaze a descoperit în scurt timp că este pasionat de vlogging, așa că a început să se împartă între acest hobby și studii. Acesta a mărturisit că a fost extrem de greu să se ocupe și de această latură a sa în timp ce învăța.

„Am 26 de ani și sunt din Nigeria, am venit în România în 2015, am avut o bursă de studii. Am studiat la Constanța, la Marină. Am decis să mă mut în București să fac masterul la Universitate, la Administrarea afacerilor.

Am încercat să fac ceva diferit, după patru ani de inginerie, am vrut să fac ceva diferit. Am început să fac vlog. A fost greu, mai ales când aveam examen mâine, dar eu trebuia să postez ceva pe Youtube sau social media.”, povestea el în trecut.