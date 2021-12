Ce îi așteaptă pe concurenți în noul sezon Survivor România 2022. Dan Pavel, dezvăluiri în fața lui Cătălin Măruță

Telespectatorii abia așteaptă să urmărească noul sezon din Survivor România! Multe provocări îi așteaptă pe concurenți, așa că Războincii și Faimoșii o să dea tot ce este mai bun pentru a ajunge cât mai aproape de marele premiu. Iată că Dan Pavel a făcut dezvăluiri despre emisiune!

Dan Pavel este unul dintre cei mai apreciați prezentatori de televiziune din România. Acesta a dezvăluit câteva detalii despre emisiunea care a captat atenția tuturor. El a mărturisit că majoritatea micuților îi preferă pe Războinici, însă, sezonul trecut, mulți l-au urmărit cu drag pe Zanni.

Mulți își doresc să afle cât mai multe detalii despre viața pe care o are Dan Pavel atunci când nu prezintă Survivor România. Prezentatorul de televiziune a mărturisit că a fost atras de foarte multe domenii, însă se bucură pentru faptul că a ales și micile ecrane. Povestea lui este una impresionantă.

„Eu am terminat marina comercială, am un masterat în relații internaționale. Teza mea este „Combaterea pirateriei pe mare”. Am făcut și științe politice, m-a interesat și dreptul, am studiat.

Prezența mea acolo arată pasiunea pentru istorie, de a duce până la capăt o bătălie. Două momente mi-au format matricea de organizare, că altfel sunt bucureștean. Partea de marină, la liceu aveam un regim militar, aveam uniforme, dar și ultimii 5 ani de Viena.

Am devenit mai organizat, mai riguros. Da, locuiesc în Austria. Cetățenia mea este și va fi cetățenia română, însă o să am dreptul la rezidență. Băiatul meu locuiește acolo, e cu mama lui.

Tata ne-a dat această duritate pe care eu poate nu am înțeles-o pentru că am fugit la marină. Ne-a dat dragostea de sport și dragostea de carte. La propriu, ne dădea cu cartea. Tata a vrut să depășim condiția familiei.”, a mai zis el.