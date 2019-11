Cine este Gabriel Oprea și de ce a plecat în 2009 din PSD. Scandalul care i-a schimbat cariera

Gabriel Oprea a revenit pentru scurt timp în PSD, ca vicepreședinte de partid, dar aventura lui în formațiunea social-democrată s-a terminat după ce Viorica Dăncilă și-a dat demisia din funcția de președinte. El a mai făcut parte din PSD în trecut, dar a ieșit din partid în 2009, în urma unui scandal cu privire la numirea șefului DIPI.

Gabriel Oprea nu mai este vicepreședinte PSD

După ce Viorica Dăncilă a anunțat că Gabriel Oprea este vicepreședinte PSD, mai mulți lideri social-democrați și-au exprimat public nemulțumirea, printre cei care au contestat numirea lui aflându-se și primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. Între timp, Dăncilă a demisionat din funcția de președinte al partidului și a anunțat că Oprea nu mai face parte din PSD. Declarația a fost reluată și de Marcel Ciolacu, președintele interimar al formațiunii politice.

Gabriel Oprea a mai fost în PSD în trecut, dar a plecat în anul 2009, în urma unui scandal cu privire la numirea șefului DIPI. Oprea a mai fost implicat într-un alt scandal, după ce polițistul Bogdan Gigină și-a pierdut viața într-un accident rutier, în timp ce făcea parte din coloana oficială care asigura deplasarea fostului ministru de Interne.

„Am intrat în PSD în anul 2004, am fost președintele organizației de Ilfov, pe care am dus-o dintre cele din urmă, între cele fruntașe, în rândul organizațiilor partidului, ca performanță politică. Am fost vicepreședinte și am coordonat departamentul de apărare, am fost ales deputat și numit ministru al administrației, apoi al afacerilor interne, din partea PSD. În 2009 am plecat din partid, dar nu din dorință proprie, ci pentru că am avut o viziune diferită față de conducerea de la acea vreme în privința numirii șefului DIPI, în primul meu mandat la ministerul de interne”, a scris Gabriel Oprea pe Facebook.