Gabriel Oprea, prima reacție după întoarcerea sa în PSD: “Nu am venit la ciolan, am venit la greu”

Gabriel Oprea a revenit în sânul Partidului Social Democrat (PSD), iar în acest sens le-a făcut deja o vizită surpriză colegilor de partid. După ce alegerile prezidențiale au fost încheiate, iar Klaus Iohannis a avut o victorie în fața candidatei PSD, Viorica Dăncilă, în cadrul partidului au fost făcute anumite schimbări.

Fostul ministru al Afacerilor Interne a fost numit în funcția de vicepreședinte al PSD, cu drept de vot, spre stupoarea unora dintre colegii săi. Totodată, a dezvăluit că a fost invitat să revină în cadrul PSD, dar și că vrea să se implice cât de mult îi va fi cu putință în lupta și pentru alegerile de anul viitor.

”Se discută în aceste zile despre revenirea mea în PSD și de aceea simt nevoia să amintesc opiniei publice câteva elemente care țin de parcursul meu politic. Am intrat în PSD în anul 2004, am fost președintele organizației de Ilfov, pe care am dus-o dintre cele din urmă, între cele fruntașe, în rândul organizațiilor partidului, ca performanță politică. Am fost vicepreședinte și am coordonat departamentul de apărare, am fost ales deputat și numit ministru al administrației, apoi al afacerilor interne, din partea PSD”, a transmis Gabriel Oprea, pe Facebook.

„(…) Apartenența mea la Partidul Social Democrat este una firească. Am fost invitat să revin în PSD, iar dorința mea este să sprijin militarii și polițiștii, din orice perspectivă. Nu am venit la ciolan, am venit la greu, să ajut și cred că trebuie să fim uniți pentru a fi puternici, să construim, să întărim, să strângem rândurile, nu să distrugem. Cred că Partidul Social Democrat are nevoie acum de unitate, are nevoie să-și adune forțele și să se pregătească temeinic pentru a câștiga alegerile importante de anul viitor. Pentru aceasta, cei din PSD au nevoie să înțeleagă cu adevarat ce i s-a întâmplat partidului în ultimii ani și să pună capăt dezbinării”, a conchis Gabriel Oprea, potrivit Digi24.