Cine este fratele Adelei Popescu. Interviu la dublu cu vedeta PRO TV și Călin Popescu: „Mă punea să îi spăl șosetele” VIDEO EXCLUSIV

Adela Popescu este vedeta familiei și s-a bucurat de mică de un tratament preferențial, fiind mezina familiei și având doi frați mai mari. Dacă la început, ea făcea tot posibilul să participe la distracțiile fraților mai mari și se supăra când era exclusă pe motiv de vârstă, fiind diferențe între ei de 8, respectiv 10 ani, ulterior a apreciat că are parte de sprijin și grijă din partea lor, mai ales când s-a mutat de la Șușani în București la liceu.

În interviul exclusiv acordat pentru Playtech Știri, Călin și Adela Popescu au dat din casă despre peripețiile din copilărie, dar și despre strânsa relație pe care au avut-o dintotdeauna.

Amintiri din copilăria Adelei Popescu

Frații Popescu au avut prilejul de a lucra împreună. În urmă cu mulți ani, Călin era în echipa de producție de la telenovelele în care Adela era protagonistă.

Playtech: Te sfătuiești cu Radu înainte să iei o decizie pe plan profesional?

Adela Popescu: Absolut, este primul om pe care îl sun indiferent de situație: și dacă sunt supărată, și dacă primesc o veste bună și dacă am avut o bârfă și dacă mă doare ceva. Și apoi și pe el (n.r. Călin) care este fratele meu, îi sun și pe frații mei și pe mama mea, dar Radu e primul om cu care vorbesc.

Apropo de fratele tău, ce peripeții ați avut în copilărie? Tu ești cea mai mică dintre frați.

Adela: El este mijlociul. Ce peripeții am avut când eram mici?

Adela Popescu: “Eu mă ascundeam pe sub mese la revelioanele lor, pentru că nu mă primeau”

O pârai pe Adela sau ea te pâra părinților?

Călin: E mai mică cu 8 ani decât mine, deci invers nu.

Adela: Eu mă ascundeam pe sub mese la revelioanele lor, pentru că nu mă primeau și practic toate informațiile valoroase de acolo se dădeau, așa că a ajuns el la mâna mea.

Cum o taxai în copilărie pe Adela?

Adela: Mă punea să îi spăl șosetele. Nu mai zic nimic!

Călin: Nu mai da din casă! Am avut o relație foarte ok. Adică nu o pedepseam, pentru că era prea mică și prea cuminte.

Călin Popescu: “Adela dintotdeauna a fost protejată de noi”

Adela: Când am venit în București am stat sub umbrela lor, adică a fraților mei și nu cred că le-am creat probleme.

Călin: Ea dintotdeauna a fost protejată de noi, mai avem un frate care e cu doi ani mai mare decât mine. Bine, nici nu ne-a creat probleme, dar tot timpul a avut protecție. Și acum are.

Ieșeați în club împreună în București?

Călin: Acum mai ieșim, o dată la ceva timp ne adunăm și mai ieșim. Când era micuță, era diferența de vârstă prea mare și noi dintotdeauna am fost genul protectori, deci nu o lăsam în locuri indecente ca să zic așa.

Și tu ai copii, în familie este o gașcă mai mare de copii.

Adela: Fratele nostru are doi băieți, eu am două fetițe.

Cât de des se întâmplă reuniunea familiei cu toți copiii?

Adela: De sărbători aproape tot timpul ne întâlnim, fie că vorbim de Paște sau Crăciun și în rest ne mai întâlnim ba la unul, ba la celălalt. Avem o relație foarte apropiată toți trei, iar copiii noștri sunt apropiați.

Ce calitate apreciezi la Adela și care este defectul ei? O cunoști cel mai bine!

Călin: Are multe calități, în primul rând este un om în adevăratul sens al cuvântului și asta spune foarte multe despre ea. Iar ca și defecte: uneori crede prea multe chestii, deci este o persoană care dă credit anumitor situații.

Călin Popescu: “Am lucrat chiar la telenovelele în care ea a jucat”

Te-a tentat vreodată lumea actoriei, a televiziunii, în care Adela lucrează? În ce domeniu lucrezi?

Călin: Eu sunt antreprenor, însă am lucrat 8 ani în televiziune cu ceva ani în urmă. Am lucrat chiar la telenovelele în care ea a jucat. Eram pe partea de organizare, producție, chestii de genul acesta.

Cum a fost să lucrați în familie?

Călin: A fost destul de simplu, am lucrat bine.

