Cine este fostul soț al Ancăi Țurcașiu. Cei doi s-au cunoscut acum 23 de ani în SUA

Anca Țurcașiu a fost căsătorită cu medicul stomatolog, Cristian Georgescu. Acesta este pasionat de sport și a reușit sa-i fure inima, în mai puțin de un an aceștia s-au căsătorit.

Aceștia s-au cunoscut în America, la scurt timp după ce Anca ieșise din relația care i-a adus multă bucurie dar și care i-a provocat multă durere. Înainte de relația cu Cristian, artista a trăit o viață de poveste care s-a încheiat cu lacrimi. Anca Țurcașiu a fost împreună cu solistul Gheorghe Gheorghiu timp de patru ani, din 1993 până în anul 1997.

Diferența de 16 ani dintre ei nu a împiedicat-o pe Anca să-l iubească enorm pe cel care ne-a furat inimile cu piesa ”Unde dragoste nu e, nimic nu e”, lansată în anul 1993. Această iubire i-a provocat multă suferință artistei. Aceștia s-au despărțit din cauza infidelității solistului.

Când aceștia s-au întâlnit pentru prima oară, Anca Țurcașiu se recupera după despărțirea de Gheorghe Gheorghiu. Deși era proaspăt divorțată artista a avut puterea de a se îndrăgosti din nou. Dar se pare că după 23 de ani de căsnicie aceasta a anunțat divorțul pe o pagină de socializare. Cei doi au împreună un fiu.

”Am divorțat! Am divorțat de bărbatul pe care l am ales să mi fie sprijin! Suflet pereche! In brațele căruia am crezut că voi îmbătrâni! Dar viața îți oferă lecții de învățat! Ne naștem să primim lecții! Merg mai departe cu fruntea sus, convinsă că sunt iubită de Dumnezeu și de voi și aștept de acum înainte liniște, echilibru, iubire, pace și armonie! Știu că cineva acolo sus mă iubește și voi avea parte de tot binele Pământului! Nu așteptați nimic de la mine! Nu voi răspunde nimănui!” a scris artista.