Paul Nicolau a ajuns în atenția publicului după ce autoritățile i-au închis restaurantul Taverna Racilor după ce au găsit acolo mai multe nereguli. Acum s-a aflat cine este femeia pe care Pescobar a luat-o de soţie. Cei doi au împreună o fetiţă, motivul divorţului.

Paul Nicolau este în centrul atenției de zile bune, după ce inspectorii ANPC i-au închis binecunoscutul restaurant Taverna Racilor.

Paul Nicolau, alias Pescobar s-a ales cu amenzi usturătoare după ce inspectorii sanitari au găsit nereguli grave în restaurantul său din Herăstrău, în locația din Snagov, precum și în locația din Timișoara.

Astfel, aținut cîteva zile primele pagini ale tabloidelor în ultima perioadă, însă puțini au habar de detaliile sale amoroase. Astfel, foarte puțini știu că Pescobar s-a iubit cu soția unui celebru fotbalist de la noi, a fost căsătorit cu o femeie misterioasă, însă a dat cu piciorul mariajului în urma căruia s-a ales cu o fetiță superbă.

Astfel, se poate înțelege că paul Niolau nu a stat rău nici la capitolul dragoste, acesta recinoscând de altfel că s-a complăcut mai mult în rolul de amant. Însă, se pare că de ceva timp, lucrurile s-au mai schimbat.

S-a zvonit multă vreme că Paul Nicolau s-ar fi iubit cu Adelina Nica, fosta soție a celebrului fotbalist Mihai Costea, multă lume știind că între cei doi este o frumoasă poveste de dragoste.

Când dragostea cu frumoasa brunetă a devenit istorie, Pescobar nu a stat mult și a început să se afișeze cu o altă tânără.

”Nu îmi mai plac. Nu mai combin așa ceva. Am fost pe poziție de amant și am ajutat foarte mult timp, dar nu mai. Da, cu amant de succes ajuți femeia, vine să se descarce, vine, vorbește altceva ce nu poate să vorbească cu ăla, se simte în siguranță, are încredere, știe de ce vine. Fără sună-mă, fără gelozii, vine, dă răul afară, am și vorbit un pic și s-a dus fericită la om acasă. Pentru el am făcut toate astea”, a mărturisit Paul Nicolau, în podcastul Fiță cu Adiță.