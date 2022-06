Cine este fata pe care Irinel Columbeanu a lăsat-o gravidă: „Am făcut și pe șezlong, în aer liber”

Irinel Columbeanu are un copil dintr-o relație secretă? Cel puțin asta susține o tânără focoasă, care face dezvăluiri incendiare despre clipele de neuitat din vila afaceristului de la Izvorani. Blondina rupe tăcerea despre cum s-au cunoscut cei doi. Se pare că fostul milionar se iubea cu Diana când Monica era deja plecată în America.

Fostul soț al Monicăi Gabor ar fi avut o relație scurtă cu o blondă sexy. Femeia a povestit totul. Irinel și Diana Estera Duțu au petrecut clipe de neuitat în vila impunătoare de la Izvorani. Dar pasiunea s-a stins, fiindcă tânăra ar fi rămas însărcinată, iar omul de afaceri nici nu voia să devină tată din nou. Cine este această femeie misterioasă? Românca nu are un trecut „cuminte”.

Diana Estera Duțu era escortă și pe vremea când Irinel Columbeanu abia divorțase de Monica Gabor. Fosta soție era deja plecată în SUA, așa a apărut în peisaj tânăra cu aspirații mari. Printr-o cunoștință comună, blondina a ajuns să presteze servicii pentru Columbeanu, care încă avea mulți bani în conturi. Potrivit Dianei, „Iri” s-a purtat exemplar cu ea. Întâlnirile dintre cei doi au fost multe și dese, iar partidele de amor…de neuitat. (vezi POZE cu Diana în GALERIE)

M-a dus la Izvorani, la casa lui. Deasupra patului, avea o oglindă mare, special pentru sex. Lui îi plăcea să vadă totul. Avea piscină interioară, exterioară, solar, bar, acvariu cu pești exotici… Am făcut sex în piscina exterioară, în aer liber, foarte mișto. Am făcut și pe șezlong, în aer liber”, a declarat Diana Duțu, pentru Cancan.

Însă, la aproximativ un an după ce s-au cunoscut, Diana și-a schimbat total părerea despre Irinel Columbeanu. Motivul? Ar fi rămas gravidă cu el, dar reacția afaceristului a luat-o prin surprindere.

„Ca o precizare, el încă avea poze cu Monica și cu el în baie. Dar să revin… Am făcut ce am făcut-o o perioadă, m-a dus la el și la birou în Victoriei, o făceam și acolo, ăla era apartamentul Monicăi. Totul a durat până eu am rămas însărcinată. Să zic un an de când îl cunoscusem, chiar nu țin minte bine asta. Dar e maximum un an.

M-am speriat, nu le-am spus părinților, l-am sunat pe el, plângând, și i-am zis că sunt gravidă. El mi-a zis: Ce vrei, mă, vrei bani? Nu ți-e rușine?. Nu mă credea… Dar eu știam sigur, pentru că în luna aia am făcut-o doar cu el. Eu, pe vremea aia, nu eram așa cum sunt acum, pusă pe treabă rău, eram mai rezervată, stăteam cu părinții. Acum e meserie, atunci nu era”, a povestit femeia.