Irinel Columbeanu a umilit-o pe Monica Gabor, fără să vrea. Ce a putut spune despre ea confirmă multe

Irinel Columbeanu și Monica Gabor s-au despărțit în urmă cu 11 ani. Cei doi își mai vorbesc ocazional doar de dragul Irinei, fetița lor. Deși au trecut mulți ani de când vedetele nu mai formează un cuplu, afaceristul a făcut acum dezvăluiri surprinzătoare despre femeia care i-a dăruit un copil. Ce a putut spune despre moldoveanca din Bacău confirmă multe.

Divorțul dintre Irinel Columbeanu și Monica Gabor a fost unul dintre cele mai cunoscute și răsunătoare din showbiz, dar abia recent și-a făcut curaj să recunoască ce a simțit după despărțire. Deși timpul a închis rănile din dragoste, bărbatul mărturisește că a suferit foarte mult. Care a fost cea mai mare dezamăgire a sa?

Toată lumea a urmărit divorțul dintre Irinel Columbeanu și Monica Gabor, femeia care i-a dăruit o fiică și lângă care se credea fericit și împlinit. După ce s-a separat de frumoasa șatenă, cunoscutul afacerist a fost profund dezamăgit de un lucru, pe care l-a dezvăluit abia acum.

Constant, căsnicia lui Irinel Columbeanu cu Monica Gabor a fost pe prima pagină a ziarelor, fiind „vegheată” la orice pas de fani și jurnaliști. Au trăit clipe frumoase împreună, dar după ce s-a produs divorțul, nimic nu a mai fost ca înainte. De curând, vedeta a recunoscut că a suferit, nu neapărat că a pierdut-o pe mama fiicei lui, ci din dezamăgire.

„Da, am suferit cel mai mult nu pentru mine și nici măcar pentru Irina, ci pentru dezamăgirea pe care am avut-o constatând cât de crudă este altă lume pe care, din păcate, am fost ghinionist să o cunosc”, a spus acesta, pentru Antena Stars.