Cine este Elena Chiriac de la Survivor România. Faimoasa a mai participat și la Ferma pe Pro TV

Survivor România sezonul 3 va debuta la PRO TV la începutul anului 2022, iar concurenții din echipa Faimoșilor sunt determinați să demonstreze că pot cuceri trofeul mult râvnit din Republica Dominicană. Otila Bilionera, Emil Rengle, Xonia, Cătălin Zmărăndescu, Roxana Ciuhulescu, Robert Niță, Laura Giurcanu, Radu Itu, Elena Chiriac, Andreea Tonciu, CRBL și TJ Miles sunt noii concurenți ai reality-show-ului incendiar.

Elena Chiriac este una dintre cele 12 vedete care au acceptat provocarea de a participa în al treilea sezon de la Survivor România. Frumoasa șatenă este o sportivă desăvârșită, fiind multiplă campioană la Taekwondo.

Profesionistă în arte marțiale și o mare iubitoare de competiții sportive, Elena Chiriac a devenit cunoscută publicului din România atunci când a participat la Ferma de pe PRO TV, unde a ajuns până în finala sezonului de anul trecut.

Tânăra sportivă a acceptat cu bucurie și entuziasm provocarea de a participa la cel mai dur reality-show din lume. Elena Chiriac va face parte din echipa Faimoșilor, convinsă fiind de faptul că va cuceri inimile telespectatorilor și va ajunge departe în competiție.

După ce și-a anunțat urmăritorii de pe Instagram că va fi una dintre concurenții de la Survivor România 3, Cucu de la Noaptea Târziu, Mihaela Rădulescu și Alina Pușcău au fost printre primele vedete care au încurajat-o pe frumoasa luptătoare.

Fosta finalistă de la Ferma 2020 a avut o înțelegere cu actorul Augustin Viziru, după ce fratele lui Lucian Viziru a câștigat emisiunea de la PRO TV. Elena Chiriac și colegul ei au împărțit premiul în bani, cei doi având o relație specială de prietenie.

„După cum am mai spus, eu și Augustin am avut o înțelegere favorabilă amândurora. Am facut în așa fel încât să câștigăm amândoi o parte din premiul cel mare. Da, nu sunt Fermierul Anului 2020, dar din această experiență am câștigat mult mai mult decât atât.”, mărturisea, în 2020, faimoasa luptătoare de Taekwando pentru click.ro.

„În sezonul acesta singura persoană care nu m-a trădat și a fost alături de mine a fost Elena. (…) Noi amândoi am câștigat trofeul acesta. Când am ajuns în finală, amândoi am fost câștigători. Banii îi împărțim”, declara Augustin Viziru în emisiunea La Măruță, anul trecut.