Cine este, de fapt, Zed, împăratul șoselelor din România. Conduce doar mașini de la 150.000 de euro în sus și are o afacere de milioane de euro

Un nou nume își face apariția pe piața showbizz-ului românesc. Îl cheamă Silviu Zaharia, iar prietenii îi spun Zed. Are 31 de ani, este milionar și s-a iubit cu mai multe mondene de pe la noi. În plus, conduce numai mașini foarte scumpe.

Cine este, de fapt, Zed, împăratul șoșelelor din România

Zed este originar din Piatra Neamț și are conturi destul de groase în euro, iar în garaj nu mai are loc de atâția bolizi de lux câți are. Zed a fost supranumit “Regele Roților” după ce a reușit să ridice un imperiu impresionant din vânzarea jantelor auto.

Omul de afaceri provine dintr-o familie înstărită și a atras fetele ca un magnet. S-a iubit cu Denisa Nechifor, Roxana Bărău, dar și cu Larisa Tănăsoiu, fostă asistentă TV la Antena 1. În prezent, bogătașul are o relație cu o blondă foarte frumoasă.

Vinde jante și…amulete norocoase

Împăratul șoselelor, cum mai este cunoscut Zed, se pare că are în conturi peste 600 de milioane de euro, după ce a tras lozul câștigător al …jantelor auto, dar se laudă și cu o carieră de modeling în Austria. Tânărul este atracția șoselelor, atunci când își scoate bolizii la plimbare. A ajuns de multe ori pe Internet cu filmări pline de adrenalină, la 250 de km/h, făcând drifturi și alte chestii pe care le fac milionarii. Cu toate acestea, nu se știe exact dacă a rămas vreodată fără permis de conducere. Posibil să-l fi apărat amuleta lui norocoasă, pe care, de altfel, o vinde pentru toți cei care doresc succes în dragoste și afaceri, după cum scrie pe unul dintre site-urile sale.

“Totul a început (…) când tatăl meu Dumitru Zaharia, mi-a spus despre (Runele Scandinave ale Vikingilor). Fehu amulet este o rună ce aparține seriei futhark, ce simbolizează prosperitatea materială și spirituală. Folosind această amuletă, ar trebui să scapi de toate problemele pe care le ai, indiferent că sunt probleme legate de bani sau de dragoste. (…).

Cu siguranță există persoane ce aleg să folosească tot felul de talismane despre care se spune că ar aduce noroc. Însă, unele sunt doar niște falsuri care nu au niciun efect asupra persoanei care-l poartă. De aceea, trebuie să fim foarte atenți și să ne informăm bine atunci când alegem să folosim un astfel de produs aducător de noroc. (…)”, a povestit tânărul afacerist pe site-ul său.