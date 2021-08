Cine este, de fapt, Shurubel de la Vorbește Lumea. Povestea incredibilă din viața profesională

Emisiunea „Vorbește lumea”, de la PRO TV, a revenit, luni, 30 august, pe micile ecrane cu surprize uriașe! După anunțul făcut de Gabriel Coveșeanu, alias Cove, că pleacă din postura de moderator al emisiunii matinale, trustul media PRO i-a găsit repede înlocuitor. Astfel, telespectatorii au putut afla, în prima ediție din noul sezon, cine va fi co-prezentatorul emisiunii, alături de Adela Popescu.

Detalii mai puțin știute despre Shurubel

Matinalul de la PRO TV, difuzat de luni până vineri, între orele 10.30 – 13.00, are o formulă nouă de prezentatori. Cove a încheiat colaborarea cu celebrul post de televiziune, renunțând astfel la emisiunea „Vorbește lumea”, așa că, în locul lui, a venit Shurubel.

În ziua în care Adela Popescu a revenit la muncă, după un an de pauză, a fost introdus telespectatorilor Shurubel, noul prezentator al show-ului.

Shurubel, pe numele din buletin Andrei Lăcătuș, are 33 de ani și a renunțat la cariera în radio în urmă cu un an de zile. Bărbatul dezvăluia, în 2020, că vrea să se axeze pe stand up comedy, să scrie scenarii și, de ce nu, chiar versuri pentru melodii hip-hop. Din 30 august, tânărul l-a înlocuit pe Cove la „Vorbește lumea”.

„Am decis ca ăsta să fie ultimul meu sezon de radio, iar când luăm vacanţă o să înceapă o perioadă de stat cu mine, de descoperit cine sunt şi ce sunt în stare să fac în drumul spre fericirea mea”, mărturisea Shurubel în momentul în care a luat decizia să renunțe la radio.

Cum a decurs prima ediție din noul sezon „Vorbește lumea”

Luni, 30 august, a fost prima zi de emisie pentru noul coleg al Adelei Popescu. Vizibil emoționat, fostul om de radio a declarat că se bucură că a acceptat noua provocare de moderator pe sticlă.

„Mă bucur să mă alătur echipei. Adela, știi când te-am văzut prima oară? Eram în liceu și ai venit cu un turneu de promovare de la televiziune. Eu eram în clasa a 11-a și a trebuit să joc pentru tine o scenetă. Mă bucur foarte tare că sunt aici. Pentru mine este prima dată când lucrez la o producție de anvergura asta. Voi, cei de acasă, nu vă dați seama sigur, dar mi-ar plăcea să trăiți măcar o dată ceea ce trăiesc eu în momentul ăsta. Să vedeți echipa din spate, tot ce se întâmplă aici, câtă producție intră în ceea ce vedeți zi de zi”, a declarat noul co-prezentator al matinalului „Vorbește lumea”, în direct, la PRO TV.

Matinalul de la PRO TV are trei prezentatori

Alături de Adela Popescu și Shurubel, din formula nouă a matinalului de la PRO TV face parte și Bogdan Ciudoiu.