Cine este, de fapt, Daniel Pavel, noul prezentator al Survivor România 2021

Dan Cruceru a părăsit proiectul Survivor în detrimentul familiei, a detaliat acesta, iar locul său a fost cupat rapid. Cine este Daniel Pavel? Bărbatul va fi la cârma celei mai așteptate provocări din 2021.

Survivor România se apropie cu pași repezi. Noul sezon al celei mai extreme emisiuni începe pe data de 9 ianuarie, la Kanal D. Fanii au fost surprinși de anunțul făcut în urmă cu câteva săptămâni de Dan Cruceru, care le aducea în vizor faptul că trebuie să se obișnuiască să trăiască emoțiile din cadrul probelor sportive fără el.

Fostul moderator de la Acasa Tv a menționat că i-a fost foarte greu să stea 6 luni fără familie, așa că nu dorește să se mai înhame la un astfel de show, lăsându-i astfel loc lui Daniel Pavel să intervină. Cel care va lua taurul de coarne în acest sezon este un fost om de radio și TV. Ringul e pregătit, provocările sunt la fel de mari, iar condițiile rămân extreme.

Survivor România își promite să forțeze și de data aceasta toate limitele vedetelor și sportivilor care au semnat contractul cu Kanal D, pentru a le oferi experiența vieții lor, dar și telespectatorilor adevărate lecții de viață și scene incredibile. Noul prezentator are o experiență de 12 ani în media, iar în cariera sa a avut un parcurs uluitor.

Acesta a fost în trecut ofițer în marina comercială, ulterior a lucrat în Radio și TV. „Pentru mine, reprezinta, in egala masura, cea mai mare provocare profesionala de pana acum, cat si oportunitatea testarii unor limite de anduranta fizica si psihica, pe care le intalnesti in viata doar daca ai noroc. Si ma refer la noroc asa cum il vedeau anticii, adica acel noroc care ii favorizeaza, exclusiv, pe cei puternici si curajosi.

Telespectatorii vor avea ocazia sa vada in sezonul al doilea, asa cum s-au obisnuit, oameni cu o ambitie si o determinare iesite din comun. E un privilegiu pentru mine sa fiu alaturi de acesti concurenti, sa le observ si comentez evolutiile. Voi incerca sa le transmit celor de acasa cat mai mult din emotiile lor uriase”, a declarat Daniel Pavel.

„Închei povestea Survivor aici. E cel mai bine așa, mai ales pentru mine (…) Taticool și Taticool Shop sunt două afaceri pornite de la zero, care au nevoie de prezența mea mai mult ca oricând. Anul acesta, am deschis un nou magazin la Cluj- Napoca, am extins portofoliul de branduri premium pe care le aducem în România, avem multe planuri de pus în practică pentru 2021. Familia mea are și ea nevoie de mine. Aproape șase luni fără ei a fost un obstacol greu de depășit. Când m-am întors, fiul meu cel mic aproape că mă privea ca pe un străin”

Dan Cruceru