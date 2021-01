Cu cine s-a antrenat Alexandra Stan înainte de Survivor. Cântăreața a dezvăluit secretul

Se pare că, îndrăgita cântăreață este foarte hotărâtă să câștige Survivor România 2021. Alexandra Stan, luând foarte în serios competiția s-a antrenat pentru a-și depăși limitele. Cu ce vedetă s-a antrenat artista.

Celebra cântăreață face parte din echipa Faimoșilor la Survivor România 2021 și s-a hotărât să-și depășească toate limitele pentru a ajunge cât mai sus în competiție și, chiar, pentru a câștiga.

Alexandra Stan a intrat în competiție alături de Jador, Majda Aboulumosha, Simona Hapciuc, Costi Ioniță, Cătălin Moroșanu, Cosmin Stanciu, Amna, Roxana Nemeș, Culiță Sterp, Zannidache și Ana Porgras. Ei sunt Faimoșii care vor lupta pe traseele din Republica Dominicană în cel de-al doilea sezon al show-ului ”Survivor România’.

Competiția se anunță a fi una grea, iar Alexandra Stan s-a pregătit din greu pentru Survivor România 2021. Astfel, cântăreața a apelat la gimnasta Cristina Nedelcu, una dintre vedetele Exatlon, care a ajutat-o să se pregătească pentru provocările din Republica Dominicană. Deoarece cea care a antrenat-o ei este o gimnastă medaliată, obișnuită cu rigorile competiției, Alexandra a avut parte de un antrenament riguros.

”Eu aș mai fi vrut să slăbesc (râde n. red.), dar Cristina Nedelcu mi-a spus că trebuie să fiu în formă fizică maximă pentru Survivor. Antrenamentele pe care le-am făcut alături de ea s-au axat pe creșterea forței musculare, m-am alimentat cu atenție, dar m-am pregătit și pentru momentele în care, în Republica Dominicană, nu vom avea de mâncare.

Ca să fiu sinceră, până acum un an, când, din întâmplare, am decis să schimb câte ceva în viața mea când vine vorba de mâncare, dacă mi-era foame mă certam cu toată lumea. Apoi, am început să țin post negru în unele zile, mai ales duminica, și m-am mai obișnuit”, a spus Alexandra Stan, potrivit wowbiz.ro.