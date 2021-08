Cine este, de fapt, Cătălin Cazacu de la Splash! Vedete la apă. Ce trecut controversat are

Cătălin Cazacu se numără printre persoanele ce au acceptat provocarea de a participa la emisiunea ‘Splash! Vedete la apă’, dar nu mulți știu ce trecut controversat ascunde concurentul. Iată că s-au aflat toate detaliile despre el!

Cătălin Cazacu s-a alăturat vedetelor ce o să fie urmărite înfruntându-și temerile în show-ul de la Antena 1. El nu o să aibă mari probleme, mai ales pentru că este un iubitor de adrenalină. Acesta este campion la Romanian Superbike, clasa Superbike Challenge, bucurându-se de 8 victorii din 8 posibile.

Mai mult, el a devenit primul pilot timișorean ce a participat la World Superbike, un campionat mondial. Cătălin Cazacu nu se dă în lături de la provocări, așa că nu este de mirare că a acceptat bucuros propunerea Antena 1.

În trecut, Cătălin Cazacu a participat la Exatlon, fiind penultimul Faimos ce a părăsit competiția. Acesta a demonstrat că rezistă unor condiții foarte grele. Deși nu a câștigat premiul cel mare, el a fost mulțumit cu rezultatele sale din show.

„E prima arenă la care am venit împăcat, e un moment bun. Mi-a plăcut mereu să fiu sincer. Astăzi, în interiorul meu, am făcut toate superstițiile toate. Astăzi am încălcat tot din dorința de a ieși.

Mi-am dorit să ies pentru că în distribuția asta cred că Vladimir (n.r. Drăghia) merită să meargă mai departe. Am fost un sportiv bun, nu am fost favorit, dar mi-am dat sufletul pe teren.

Asta e linia de finiș, nu mi-e rușine. Mă simt atât de ușurat, aș fi purtat o povara dacă pleca el și rămâneam eu. Tot respectul pentru cei care m-au votat.”, spunea, în trecut, Cătălin Cazacu, potrivit Viva!.