Cine este, de fapt, Bianca Rus de la Bravo, ai Stil. Cum arăta înainte să slăbească 60 de kilograme

Bianca Rus face parte din categoria ”concurente controversate” din emisiunea ”Bravo, ai stil! Celebrities”. Trasă prin inel, cu ochi luminoși și machiaj care să îi pună trăsăturile în evidență, așa se prezintă cântăreața în fața juraților și a publicului, însă…nu a arătat mereu așa. Una dintre cele mai mari poveri ale sale au fost kilogramele, 60 la număr, de care a scăpat în 2018.

Bianca Rus a debutat la vârsta de 16 ani la televizor, în emisiunea ”Atenție, se cântă”, moderată de Horia Moculescu, cu propria creație ”Lumina. A absolvit cursul de modelling Costin Mărculescu. Artista a avut apariții pe sticlă în emisiuni precum: Teo (Pro TV) , stiri Antena 1, Folclorul contrataca (Antena 1) , Fresh Club (National TV), Canta-mi lautare (Etno TV), Matinal DD TV, Tonomatul DP 2 (TVR2), iar de Crăciun și Revelion a avut filmări în special la emisiunea ”Dimineți cu cântec” de la Etno TV.

Bianca a revenit în lumea mondenă odată cu mariajul și mai apoi divorțul de Antonio, fostul ei soț. Dovezi, certificate medico-legale, bani; într-un final, procesul a fost câștigat de Bianca și apele s-au liniștit. La ceva vreme după, producătorii de la Kanal D i-au oferit oportunitatea de a intra în show-ul ”Bravo, ai stil! Celebrities”.

Cei care o știu pe Bianca de acum câțiva ani, întâi apetisantă și pufoasă, apoi excesiv de rubicondă, nu o vor recunoaște pe artistă astăzi, cu mai mult de 60 de kilograme mai slabă. În urma operației de micșorare a stomacului, solista a ajuns să cântărească 53 de kilograme și arată senzațional. Nu s-a oprit aici, căci vedeta a decis că este nevoie să își augumenteze buzele.

„Acum am 53 de kilograme. Mănânc sănătos, mănânc puțin. Astăzi, de exemplu, am mâncat o salată de creveți. Fără uleiuri, fără nimic care să fie prăjit. E o dietă bazată pe tot ce am eu nevoie. Fac și sport. Iau în serios și sportul. Îmi place să mă încălzesc 10-15 minute, după care fac bandă, bicicletă, cardio…. Nu mi-e poftă de nimic”, a povestit Bianca Rus.