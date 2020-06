Cine este, de fapt, Bianca Pop, ispita de la Insula Iubirii. Pe lângă Aliuță, a mai avut aventuri și cu alți bărbați însurați

Fosta ispită Bianca Pop este o cuceritoare atunci când vine vorba despre bărbați cunoscuți. Ultima sa cucerire este fostul fotbalist, pe nume Marian Aliuță.

Bianca Pop, frumoasa ispită care le-a sucit mințile bărbaților

Recent, ispita Bianca Pop, frumoasa care a sucit mințile multor bărbați celebri, a fost surprinsă în tandrețuri cu fostul fotbalist Marian Aliuță.

Conform spynews.ro, Marian Aliuță și Bianca Pop au fost surprinși de paparazzi când se aflau la o întâlnire, care ar fi avut loc chiar în apartamentul ispitei, unde ar fi petrecut câteva ore bune împreună. Paparazzii au surprins chiar momentul în care Marian Aliuță părăsea apartamentul Biancăi Pop, iar fosta ispită a ieșit din casă îmbrăcată în halat. Preț de câteva minute, înainte ca Marian Aliuță să se urce în autoturism, ceo doi s-au sărutat cu pathos și s-au îmbrățișat.

Dar nu este prima dată când ispita Bianca Pop a fost surprinsă în compania unui bărbat celebru… și căsătorir. În urmă cu un an, aceasta a declarat că este într-o relație cu Ciprian Pian. Apoi a mărturisit că s-a despărțit de el pentru că a aflat că este căsătorit și nu voia să joace rolul amantei. Apoi, tot ea a fost cea care a spus că nu a avut nicio relație cu interlopul și că totul a fost o mincină.

Implicată în scandaluri

”Noi ne-am certat, ne-am împins. N-am fost bătută, m-am lovit singură. M-a bruscat! A fost gelos pentru că mă suna fostul. Totul a fost la mișto. Noi doi nu am fost împreună. Nu am fost niciodată iubita și nici amanta lui Ciprian Pian. Pe această cale vreau să îmi cer iertare familiei lui. Totul a fost o regie pentru televiziune. Eu am iubit, m-am împăcat cu fostul. Este Claudiu, un băiat din Brașov. M-am împăcat cu el, îl iubesc foarte mult”, afirma ispita Bianca Pop în urmă cu un an.

De altfel, ispita Bianca Pop a mai avut și alte scandaluri, nu doar cu bărbați cunoscuți. Ea s-a declarat și cea mai bogată ispită de la Insula Iubirii, emisiune în care a devenit cunoscută. Ispita Bianca Pop a apărut la tv și a spus mândră că ea nu iese din casă cu mai puțin de 1000 de euro în poșetă, altminteri se simte ”ca o săracă”.

”Eu nu ies din casă dacă n-am minim cash în poșetă 1000 euro plus bani pe carduri. Adică, n-ai cum. Mă simt ca o boschetară fără 1000 euro, cum să ies așa în oraș? E puțină suma. Dacă n-am cash atât, nu ies din casă”, a declarat Bianca Pop la televizor.