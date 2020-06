Motivul pentru care Bianca Pop a ajuns de urgență la spital, după ce a fost surprinsă cu Marian Aliuță

Am avut un scandal cu amantlâc, marca Marica, dar se pare că nu a fost de ajuns, așa că a mai apărut unul nou, avându-i ca protagoniști pe Marian Aliuță și pe Bianca Pop, cea din urmă declarând că habar nu avea că Aliuță ar fi fost însurat. Însă lucrurile nu s-au oprit aici.

La începutul acestei luni, mai exact pe 3 iunie, redacția noastră vă relata despre un nou scandal în care era implicat un fotbalist și o mândro domniță, în căutarea dragostei, Bianca Pop. Vă reamintim că fostul fotbalist a fost surprins de paparazzii Spynews, zilele trecute, în fața unui hotel din București, unde locuiește Bianca Pop. Aliuță este însurat și are trei copii, dar, conform declarațiilor divei surprinse în fapt, aceasta nu știa de existența lor. Fosta ispită de la “Insula Iubirii”, Bianca Pop a fost invitată la “Star Matinal”, vorbind deschis despre ce s-a întâmplat între ea și fostul fotbalist Aliuță, în camera de hotel.

“Suntem prieteni foarte buni (râde). Și imaginile vorbesc. Eu așa fac cu prietenii mei (n.r. se sărută), sunt mai nebună, mai vulcanică, mai periculoasă. (..) Am mâncat, mi-a fost rău și m-am murdărit, de aia m-am schimbat de haine. Am comandat ceva de mâncare, chiar dacă știu să gătesc. Dar mie îmi place să fiu servită. Femeile nu plătesc. O femeie care se respectă, mai ales.” a spus Bianca Pop la matinalul de la Antena Stars.

Bianca a mai povestit că, atunci când a văzut pozele făcute de paparazii de la Spynews, i s-a făcut rău și ar fi ajuns la spital fiind tratată cu perfuzii, și tot atunci a declarat că habar nu avea că Marian Aliuță este căsătorit, dar că nu a făcut nimic greșit, și se simte prost, pentru că îl respectă.

”Nu vreau sa comentez momentan. Nu mă simt bine acum. Am fost la o clinică de am făcut niște perfuzii. Nu prea pot să vorbesc. Suntem prieteni. Nu îl deranjez, nu mă deranjează. Este un domn de 1000 de stele. Îl respect foarte mult. Îmi pare rău că trebuie să vorbesc despre subiectul ăsta. Nu e vina mea, dar mă simt prost. Eu nu am știut că sunt urmărită sau pozată. Nu e vina mea. N-am știut de soție. Îmi cer iertare public. Nu e vina mea. Mi-am luat țeapă. Îmi pare foarte rău pentru familia lui.” a mai spus fosta ispită.