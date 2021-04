Cine este, de fapt, Adrian Wiener. El a fost propus de USR ca noul ministru al Sănătății

Imediat după demiterea lui Vlad Voiculescu, în interiorul USR se discuta deja de noua opțiune la Sănătate. Surse din interiorul USR spun că numele vehiculat este al deputatului de Arad, Adrian Wiener. Oficial nu a fost anunțat niciun înlocuitor la Ministerul Sănătății. Numele deputatului ar fi soluția găsită de o parte din membrii USR. PLUS nu este de acord, justificând faptul că portofoliul li s-ar cuveni.

Adrian Wiener, varianta luată în calcul de USR la Sănătate

Astăzi Vlad Voiculescu a fost demis din funcția de ministru. Decizia din această dimineață a creat un gol în coaliția de guvernare. Dan Barna, în conferința de presă de la ora 15:00, a reitarat ideea de conlucrare, dar că retrag girul actualului premier Cîțu. Deja guvernul este într-o criză politică care se acutizează de la oră la oră.

Cu toate astea, în interiorul USR, se vehicula deja un înlocuitor pentru Vlad Voiculescu. Surse din interior spun că deputatul de Arad Adrian Wiener ar fi propunerea cu care ar merge USR la Cîțu și Klaus Iohannis.

Deși nominalizat de membri USR propunerea nu a fost pe placul partenerilor de la PLUS. PLUS nu este de acord, justificând faptul că portofoliul li s-ar cuveni. Deocamdată alianța USR PLUS nu a dat niciun comunicat oficial pe această temă.

Cine este propunerea USR la minister

La scrutinul legislativ din 2016 Adrian Wiener candida pe listele USR PLUS la funcția de senator. Câștiga la acea dată alegerile parlamentare, la fel și anul trecut, când a candidat la Camera Deputaților. De profesie medic, Adrian Wiener a fost managerul celui mai mare spital din România, cel de la Arad.

Conform CV-ului Adrian Wiener are specializări și în Managementul Serviciilor de Sănătate. A făcut parte din coorodnatorii principali ai Comisiei Județene de Prevenție Cardiovasculară.

În mandatul de senator între 2016 – 2020, a fost membru permanent în Comisia pentru sănătate publică. Din această postură a propus diferite proiecte de lege în sistemul de sănătate.

În actualul mandat de deputat ocupă funcția de vicepreședinte al Comisiei de Sănătate din cadrul Camerei Deputaților. Recent deputatul USR Adrian Wiener făcea anumite afirmații pe marginea măsurilor de carantinare luate de autorități, declarând: