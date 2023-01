Alex Pițurcă, fiul lui Victor Pițurcă, duce o viață luxoasă! Ce a făcut tânărul cu doar o zi înainte ca tatăl lui să fie reținut de DNA

Clipe grele pentru Victor Pițurcă, fostul selecţioner al echipei naţionale! El a fost reținut pentru 24 de ore de procurorii DNA, în dosarul privind achiziția de măști de protecție derulată în perioada pandemiei. Implicat ar fi și fiul lui cel mare, Alex Pițurcă, care nu ducea grija zilei de mâine și se lăfăia pe la petreceri cu ștaif!

Victor Pițurcă a fost audiat la DNA în cursul zilei de duminică, iar luni (30 ianuarie) a fost reținut. Procurorii anchetează un contract încheiat în 2020 de MApN cu firma Helios Dentserv, care a presupus distribuirea a 100.000 de măști FFP3 către Ministerul Sănătății.

Banii ar fi fost încasați de firma PAV Green Energy, al cărei unic asociat este Alexandru Victorio Piţurcă, fiul cel mare al lui Pițurcă. Conform digisport.ro, fostul selecționer ar fi influențat accesul fiului său la contractul cu Ministerul Apărării Naționale.

Cu puțin timp înainte ca Victor Pițurcă să fie audiat și reținut ulterior de DNA, fiul lui, Alex Pițurcă, a avut parte un weekend de pomină. De când a rupt relația cu mama fiului său, Christina Ich, acesta o ține numai în petreceri exclusiviste.

Ultima dintre ele s-a petrecut chiar zilele trecute, la Poiana Brașov, acolo unde Alex Pițurcă s-a distrat pe cinste alături de Mititelu Junior. Pe rețelele de socializare, tânărul a postat mai multe imagini de la party-ul din localul luxos.

În octombrie 2022, influencerița Christina Ich anunța pe rețelele de socializare că s-a separat de tatăl fiului său, Alex Pițurcă.

„Despărțirea nu este una abruptă, decizia nu este una de moment. Am avut timp și ne-am acordat spațiu pentru a ne decide, împreună, dacă mai putem construi sau ne-ar fi mai bine să rămânem prieteni. Relația noastră a fost departe de a putea fi numită azi, de niște străini, «calvar». Ne-am iubit mult, pasional, nebunește. Avem mărturie un trecut minunat și inestimabil. Tocmai faptul că nu ne-am dat timp, că ne-am lăsat pradă pasiunii, a lăsat loc apariției unei minuni în viața noastră”, a scris Cristina Ich, pe rețelele de socializare.

Înainte de a forma un cuplu cu Christina Ich, fiul lui Victor Pițurcă s-a iubit ani buni cu Iulia Pârlea, prezentatoarea știrilor sportive de la PRO TV. Tânăra era revoltată că a fost părăsită pentru Ich și îl făcea praf pe fostul ei partener.

„Din respect pentru familia lui, cu care am avut o relație minunată și care m-au primit cu brațele deschise în casa lor, nu vreau să vorbesc despre noua relație pe care o are Alexandru. Noi am avut o relație timp de doi ani și jumătate, acum el este fostul meu iubit și atât. Alex nu mai există pentru mine.

Timpul ne va arăta cât de serioasă este relația lor. Chiar nu contează dacă Alex m-a căutat sau mă mai caută. Este o problemă personală, care ne privește”, a mărturisit vedeta de televiziune, pentru Cancan.ro.