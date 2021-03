Cine este Chef Orlando, noul jurat de la Chefi la cuțite. Marea surpriză de la Antena 1

Noul sezon ”Chefi la cuțite” a debutat cu o surpriză de proporții! Prima ediție a show-ului nu a mai avut trei jurați, ci patru, celor trei bucătari celebri alăturându-se chef Orlando Zaharia.

Chef Orlando Zaharia, bucătar cunoscut al emisiunii culinare de pe Antena 1, a fost invitat special în fiecare dintre cele opt sezoane ale show-ului gastronomic. De această dată, Florin Dumitrescu, Sorin Bontea și Cătălin Scărlătescu au decis să li se alăture la masa juriului. Acesta nu a oferit voturi sau cuțite, ”pașaportul” de trecere al concurenților în următoarea etapă, dar părerile lui au fost apreciate, atât de către colegii bucătari, cât și de concurenți. În schimb, acesta a ales cea mai bună farfurie a juraților, adică cea a lui Cătălin Scărlătescu, acesta primind și prima amuletă a noului sezon ”Chefi la cuțite”.

Scărlătescu a decis să pregătească o rețetă de ravioli, ficat de gâscă, trufe și pară. Dumitrescu a gătit un mușchi de porc învelit în bacon, piure de păstârnac cu vanilie, sfeclă cu eșalotă, cartofi și sos marsala cu pară confiată în sirop și boabe de muștar, în timp ce Sorin Bontea a făcut o pară cu rață, cartofi, varză chinezească și sos pe bază de soia. Preparatul favorit al lui chef Orlando Zaharia a fost al lui Scărlătescu, care a devenit astfel câștigătorul primei amulete a sezonului 9, din cele 27 ce pot fi adunate în total.

Chef Orlando a gătit pentru foarte multe personalități, îndeosebi în perioada destul de îndelungată în care a gătit pentru Președinția României, unde făcea mesele de protocol pentru diplomații de rang înalt. El a fost Executive Cheful restaurantului Noblesse, unul dintre cele mai renumite locații cu specific frațuzesc de la acea vreme din București. În prezent, bucătarul este Executive Cheful lanțului de restaurante Pagaia și Qs Inn, din care fac parte 6 locații și o hală de producție, toate administrate de același grup de firme.

„La inceputul carierei am avut doi chefi foarte buni: Manciu Ion si Serban Ion, de la hotel Intercontinental. Ei m-au invatat, m-au educat si chiar m-au certat cand a trebuit, dezvaluindu-mi secretele bucatariei. Ei sunt cele mai importante persoane, de profesie, care m-au ghidat in carierea pe care o am. In rest, am spus mereu ca bunica mamei mele era cea mai buna bucatareasa si nu numai pentru ca o spun eu, ci o recunoastea intreaga comunitate in care locuiam”, a povestit chef Orlando într-un interviu.