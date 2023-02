Cine este cercetătorul care a prezis cutremurele din Turcia şi Siria. Frank Hoogerbeets a anunţat încă de vineri tragedia

Ziua de 6 februarie 2023 va rămâne în istoria Turciei ca una din cele mai devastatoare, după ce două cutremure de 7,8, respectiv 7,5 grade pe scara Richeter a distrus zeci de orașe și a dus la moartea a peste 4.300 de oameni. Cutremurele s-au resimțit, din păcate, inclusiv în Siria, grav afectată, în Egipt și chiar Israel. Dar, partea interesantă a acestei drame este că un cercetător a prezis cutremurele din Turcia şi Siria. Conform celor mai recente informații, Frank Hoogerbeets a anunţat încă de vineri tragedia care a avut loc ieri.

La 24 de ore de tragedia desfășurată sub ochii lumii, datele arată că peste 4.300 de persoane au murit, iar salvatorii se grăbesc să scoată supraviețuitori de sub dărâmături. Cutremurul devastator s-a produs în Turcia și Siria, lăsând distrugeri și dărâmături de o parte și de alta a graniței.

Unul dintre cele mai puternice cutremure care a lovit regiunea în ultimul secol a zguduit locuitorii din paturile lor luni dimineață, în jurul orei 4.00, trimițând cutremure până în Liban și Israel. Autoritățile de la Ankara spun că în Turcia, cel puțin 2.921 de persoane au fost ucise și alte peste 15.800 au fost rănite, potrivit șefului serviciilor pentru dezastre din Turcia, Yunus Sezer.

În Siria cel puțin 1.451 de persoane au murit. Potrivit agenției siriene de știri de stat SANA, 711 persoane au murit în zonele controlate de guvern, majoritatea în regiunile Alep, Hama, Latakia și Tartus. Apărarea civilă siriană, a raportat 740 de morți în zonele controlate de opoziție, imediat după producerea seisemelor, iar o mare parte din nord-vestul Siriei, care se învecinează cu Turcia, este și ea afectată de drama zilei de 6 februarie 2023.

Dar, cele mai recente informații spun că a existat un cercetător, de origine olandeză, care a prezit cele două cutremure din Turcia și Siria.

Presa vorbește, la nici 24 de ore de la dezastrul produs de cele două cutremure, de cercetătorul acre a prezis cutremurele din Turcia și Siria. Conform acestora, cercetătorul olandez Frank Hoogerbeets a prezis vinerea trecută că un cutremur va avea loc în Turcia și Siria. „Mai devreme sau mai târziu va avea loc un #seism ~M 7,5 #earthquake în această regiune (sudul și centrul Turciei, Iordania, Siria, Liban)”, a scris Frank Hoogerbeets pe Twitter vinerea trecută.

Sooner or later there will be a ~M 7.5 #earthquake in this region (South-Central Turkey, Jordan, Syria, Lebanon). #deprem pic.twitter.com/6CcSnjJmCV

— Frank Hoogerbeets (@hogrbe) February 3, 2023