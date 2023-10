Cine este Cenap Arzan. Fostul soţ al Adinei Buzatu, acuzat de înşelăciune. Puţini îşi mai aduc aminte de el

Este una dintre cele mai cunoscute, dar și discrete femei din show-ul de la noi din țară. Admirată pentru cariera sa, puțini știu că a fost căsătorită cu un afacerist care a stârnit controverse în spațiul public. Cine este Cenap Arzan, fostul soţ al Adinei Buzatu a fost acuzat de înşelăciune de un designer celebru.

Și-a construit o carieră de succes, reușind să se impună ca un nume important în lumea modei masculine, fiind cea la care apelează mereu cei mai cunoscuți bărbați din showbiz-ul de la noi din țară, când au nevoie să arate impecabil. În ciuda faptului că este una dintre cele mai cunoscute femei din România, a preferată să își țină viața personală departe de ochii presei.

În 2012, a fost cercetată penal pentru că ar fi vândut haine fără acte. În 2016, numele său apărea într-un dosar de evaziune fiscală. Invitată la emisiunea lui Denise Rifai, stilista a vorbit despre acele momente dificile din viața sa.

„Nu. Hai să le luăm pe rând. Scandalul cu haine neoriginale, nu am avut nimic copiabil. Nu că nu au fost originale, cei de la bretele, e brandul pe care îl vedeți în orice film american. Eu am avut un dosar la momentul respectiv, cineva a acuzat că nu aș fi dat bon fiscal, dar nu era adevărat. Mi s-au ridicat calculatoarele, am plătit expertizele judiciare, de aceea era lipsă prejudiciu.

Dădeam bon fiscal oricui, apropo de celelalte, nu cunosc pe nimeni din grupul respectiv, am încredere în justiție. Nu știu cine sunt cei 27, nu îi cunosc, nu am fost implicată. Nu am o explicație, pentru cel cu neoriginale am, știu că cineva a plătit o sumă și mi-au făcut articol. Am cerut o dovadă de la autorități, nu am primit nici până azi. Apropo de plângerea clientului respectiv, era un client care a simțit nevoia să facă acest lucru și s-a și lăudat ulterior, era vorba de 5000 de lei suma bonului”, a declarat Adina Buzatu, la 40 de întrebări cu Denise Rifai.