Câți bani câștiga Adina Buzatu din spălatul parbrizelor și vânzarea de fier vechi. Sumele sunt mai mari decât ţi-ai fi închipuit

Adina Buzatu, una dintre cele mai cunoscute creatoare de modă din România, am vorbit despre cele mai intime subiecte din viața ei. În emisiunea lui Denis Rifai, vedeta a vorbit, printre altele, și despre tinerețea ei, pe vremea când nu era celebră și nici nu avea o situație financiară prea bună. Cum își câștigă existența și câți bani făcea din curățarea parbrizelor pe străzi.

Adina Buzatu este una dintre cele mai cunoscute femei din România. Celebrul designer vestimentar a fost mereu rezervat în ceea ce privește viața privată, dar și-a deschis sufletul în emisiunea lui Denise Rifai și a făcut cele mai interesante dezvăluiri.

Vedeta a vorbit despre perioada în care nu avea propria afacere și muncea cu ziua. Deși în copilărie a fost sprijinită de familie și nu i-a lipsit nimic, când a crescut a decis își ia viața în piept și să își câștige singură existența.

A vrut să fie independentă, să nu mai ceară nimic de la familie și a făcut orice ca să aibă tot ce își dorește. Tatăl ei a susținut-o mereu și

Adina Buzatu este recunoscută pentru faptul că știe să facă bani și nu îi lipsește nimic. Vedeta recunoaște că încă din copilărie a fost un copil îngrijit, căruia familia i-a oferit de toate. Chiar dacă nu a avut părinți bogați, se simte privilegiată pentru cât de frumos a fost crescută.

Întrebată cum a făcut primul milion de euro, vedeta a infirmat acest zvon. A recunoscut, însă, că a fost vorba despre o sumă destul de mare, bani din care și-a permis chiar si un apartament, totul din afacerea cu fiare vechi.

“Am făcut bani, dar nu un milion de euro, am câștigat ok. Exportam din portul Constanța și o firmă mare ca exportator de fier vechi. Conjunctura m-a ajutat în primul rând, tatăl Sarei avea relații externe și s-a potrivit să facem această afacere”, a mărturisit Adina Buzatu.

Adina Buzatu nu a mai fost văzută cu niciun bărbat de când a divorțat de tatăl fiicei sale. Designerul spune că nu a luat în calcul să se recăsătorească, pentru că nu a simțit că cineva e destul de bun pentru ea și copilul ei.

Și-a protejat mereu fiica și a vrut să fie o mamă-model. Nu și-a dorit niciodată cu ardoare să își refacă viața, motiv pentru care și acum este singură și are grija ca ea și fiica ei să fie fericite.

“Nu a fost să fie, fără niciun motiv anume. Fiind mamă de fată, am avut grijă întotdeauna să am o conduită morală potrivită în fața copilului meu, poate asta cumva, faptul că am protejat-o tot timpul și am avut grijă să nu intre cineva în viața noastră care nu e perfect, poate că asta a contat, nu știu, dar nu a fost să fie.

Nu a fost un motiv anume, nu pot să spun că mi-am dorit enorm sau că era unul din must do-urile mele, dar nu a fost să fie”, a spus vedeta pentru Unica.