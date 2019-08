Cine este Bianca Andreescu și de ce i-a fermecat jucătoarea de tenis pe români

Bianca Andreescu a reușit să cucerească inimile românilor. Acesta este o sportivă canadiană de origine română ce a început să joace tenis la Pitești. Deși are doar 18 ani, este senzația începutului de an. Care sunt reușitele cu care se poate mândri până acum în cariera abia la început?

Cine este Bianca Andreescu?

Bianca Andreesu are 18 ani și ocupă locul 152 mondial. De asemenea, este considerată și revelația anului 2019. Jucătoara de tenis canadiană de origine română a reușit să le elimine consecutiv pe Caroline Wozniacki, 6-4, 6-4, și pe Venus Williams, 6-7 (1/7), 6-1, 6-3, calificându-se pentru semifinalele turneului WTA de la Auckland, Noua Zeelandă. Bianca este fata emigranților români în Canada Maria și Nicu Andreescu. „La scurt timp după terminarea facultăţii, soţul meu a primit o ofertă de muncă şi aşa am ajuns acolo”, a povestit mama sportivei în 2017, pentru prosport.ro. Tatăl jucătoarei de tenis a terminat studiile superioare la Brașov și acum este inginer mecanic.

„Bianca a încercat multe sporturi, dar acesta i-a plăcut cel mai mult. A început să joace la Piteşti, iar primul antrenor i-a fost Gabriel Hristache. Gabi este un antrenor foarte antrenant şi Bianca l-a îndrăgit mult”, a povestit Maria Andreescu. Bianca s-a îndrăgostit de tenis pe vremea când avea doar 6 ani, iar idolul său este Simona Halep.

De ce a preferat să joace pentru Canada

Mama sportivei a făcut o serie de declarații, pentru sursa citată, despre decizia Biancăi de a juca pentru canadieni. Se pare că motivul de bază ar fi fost sistemul de pregătire. „Dacă sunt nişte copii talentaţi, Federaţia le oferă mult sprijin. Canadienii sunt foarte organizaţi în tot ceea ce fac. De asemenea, Canada este o ţară multiculturală, deci toţi au venit de undeva.”

„Bianca a câştigat cel mai mare turneu din lume la sub 14 ani, în Tarbes, Franţa – Les Petite As, când avea 13 ani. Acel turneu a fost începutul. Al doilea moment important a fost câştigarea Orange bowl-ului pentru a doua oară consecutiv. Atunci am spus: acesta este drumul de urmat”, a adăugat Maria Andreescu, absolventa a Facultății de economie din cadrul Universității din Craiova. Cu toate astea, tânăra sportivă este plăcută de români pentr felul său de a fi, dar și pentru faptul că împart același idol, pe Simona Halep.