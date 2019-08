Când joacă Simona Halep primul meci la Rogers Cup.

Simona Halep este dublă deținătoare a trofeului de la Rogers Cup. Românca a câștigat pentru prima dată open-ul canadian în anul 2016, când a învins-o pe Madison Keys (nr. 17 WTA), cu scorul de 7-6 (2), 6-3. A doua reușită a venit doi ani mai târziu când a reușit victoria în fața lui Sloane Stephens (nr. 8 WTA), cu scorul de 7-6 (6), 3-6, 6-4.

Când joacă primul meci la Rogers Cup Simona Halep

Simona Halep începe Rogers Cup cu proba de dublu în care participă alături de tânăra Leylah Annie Fernandez, 16 ani din Canada. Simona Halep a ajuns la Leylah Annie după ce nu și-a mai găsit o altă parteneră mai experimentată. Simona are nevoie de partidele de la dublu pentru a-și reveni în ritmul de competiție, după ce a avut două saptămâni de vacanța în această vară.

De notat este faptul că Leylah Annie Fernandez, jucătoare de mână stângă, este un nume care e așteptat să „explodeze” în tenisul mondial.

În 2019, reprezentanta gazdelor Rogers Cup a câștigat Roland Garros, proba rezervată junioarelor. Mai mult, ea a jucat și finala de la Australian Open.

„Am întrebat directorul de turneu dacă are pe cineva la dublu. Eu nu am găsit. Am întrebat câteva românce, dar au fost deja cu alte jucătoare. Așa mi-a fost recomandată această tinerică. Sper să jucăm bine și să câștigăm câteva meciuri. Mă bucur că joc cu ea, pentru că este micuță și are nevoie de experiență” a declarat campioana noastră.

Leylah Annie Fernandez, în culmea fericirii pentru că joacă cu Halep!

”În timpul antrenamentului, directorul de la Tennis Canada a venit la mine și mi-a spus că are vești pentru mine. Credeam că îmi spune că nu voi putea juca la dublu, dar a spus «Simona te-a ales pe tine să joci dublu cu ea».

”Am ramas fara cuvinte pentru cateva minute, dar am fost atat de fericita, am acceptat imediat”, a declarat Leylah Annie Fernandez. „Am posibilitatea să joc alături de o mare campioană, a căștigat French Open, acum Wimbledon…este o mare oportunitate pentru mine să învaț de la ea, să o întreb diverse și doar să vorbesc cu ea.”

Simona Halep și Leylah Annie Fernandez se duelează în primul tur de la Rogers Cup cu perechea Nicole Melichar – Květa Peschke.

Simona Halep debutează azi în proba de dublu de la Rogers Cup, prima partidă după victoria de la Wimbledon e programată azi, de la ora 19:30, LIVE pe Sport.ro.