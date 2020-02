Cine este bărbatul din Timișoara, suspect de coronavirus. Ce a făcut înainte de a fi internat

În contextul crizei mondiale generate de infectarea cu coronavirus, era de așteptat ca și în România să apară, dacă nu un caz, cel puțin o alarmă de genul acesta. Autoritățile de pe malul râului Bega, au anunțat existența unui caz suspect de coronavirus, după ce s-a prezentat la secția de primiri urgențe a Spitalului de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” Timișoara.

Cine este bărbatul din Timișoara, suspect de coronavirus

Conform declarațiilor purtătorului de cuvânt al spitalului, la secția de primiri urgențe a Spitalului de Boli Infecțioase ”Victor Babeș” din Timișoara, s-a prezentat un tânăr în vârstă de 25 de ani. Acesta a spus medicilor că tocmai ce se întorsese din Germania. La sosirea în spital tânărul a prezentat febră cu tuse.

Ce a făcut înainte de a fi internat

Tânărul a declarat medicilor că în Germania a lucrat ca asistent medical, lângă Munchen, iar în intervalul 25 ianuarie – 5 februarie a îngrijit patru pacienți cu coronavirus.

„Este vorba despre un pacient de 25 de ani, asistent medical în Germania, lângă Munchen, care în perioada 25 ianuarie – 5 februarie a îngrijit patru pacienți cu coronavirus. În 7 februarie a intrat în țară să-și viziteze părinții de la Reșița. Ieri a prezentat febră cu tuse, motiv pentru care s-a prezentat la spitalul din Reșița. A fost trimit la clinica noastră, la departamentul special amenajat la departamentul cu coronavirus. Este în stare generală bună, am recoltat pentru testul de gripă care este negativ și s-a recoltat pentru coronavirus, urmând ca mâine să primim rezultatul de la București”, a declarat pentru TION doctorul Virgil Musta, purtătorul de cuvânt al Spitalului de Boli Infecțioase Victor Babeș Timișoara.

Reamintim că experții au dat denumirea oficială a virusului, după ce timp de câteva luni a fost lăsat în denumirea oficială de coronavirus. După ce coronavirus a făcut sute de victime și s-a răspândit în majoritatea populației din China, Directorul Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anunțat oficial astăzi denumirea coronavirusului, el fiind ”Covid-19”. Această denumire vine de la „coronavirus disease that was discovered in 2019”, tradus ca și boala declanșată de coronavirus descoperită în 2019, conform explicaților date de reprezentanții OMS.

Mai reamintim că în acest moment Guvernul Orban a legiferat un set de reguli privind această criză, acestea având ca măsuri de urgență prevenirea epidemiei în România. La începutul săptămânii, Guvernul a adoptat OUG pentru cumpărarea unor scanere termice în dotarea celor 16 aeroporturi internaționale. Aeroportul Henri Coandă din București beneficiază de 5, iar celelalte de câte 2, situate pe fluxul de intrare și de ieșire. OUG prevede și unele măsuri de instituire a carantinei în cazul epidemiei.