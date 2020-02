China inaugurează spitalul pentru pacienții de coronavirus, construit în zece zile. Cum arată VIDEO

Orașul chinezesc Wuhan, epicentrul focarului de coronavirus, virus care a luat mai bine de 300 de vieți, a inaugurat astăzi spitalul construit în mai puțin de două săptămâni. Centrul de sănătate are o capacitate de 1000 de locuri.

China inagureză astăzi, 3 februarie, spitalul pentru pacienții bolnavi de coronavirus. La acest spital vor lucra 1.400 de persoane care au cunoștințe medicale. Zeci de macarale au lucrat zi și noapte împreună cu mii de muncitori, folosind module prefabricate.

În interiorul primului spital specializat #coronavirus din Wuhan: #Huoshenshan a început să primească pacienți cu # coronavirus. Dotat cu 1.000 de paturi, acest spital specializat a fost construit în doar 10 zile și predat medicilor militari.

Inside Wuhan’s 1st specialized #coronavirus hospital: Monday onwards, #Huoshenshan hospital started admitting #coronavirus patients. Equipped with 1,000 beds, this specialized hospital was built in just 10 days and transferred to military medics on Sunday. pic.twitter.com/VeJ3dOGD2G

— Global Times (@globaltimesnews) February 3, 2020