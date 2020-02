OMS a decis! Care este denumirea oficială a coronavirus și care este explicația numelui

Experții au dat denumirea oficială a virusului, după ce timp de câteva luni a fost lăsat în denumirea oficială de coronavirus. OMS a decis noul nume, care este explicația acestuia?

Care este denumirea oficială a coronavirus și care este explicația numelui

După ce coronavirus a făcut sute de victime și s-a răspândit în majoritatea populației din China, Directorul Organizației Mondiale a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a anunțat oficial astăzi denumirea coronavirusului, el fiind ”Covid-19”. Această denumire vine de la „coronavirus disease that was discovered in 2019”, tradus ca și boala declanșată de coronavirus descoperită în 2019, conform explicaților date de reprezentanții OMS.

Câteva reguli cu privirea la denumirea oficială a acestei boli, date de OMS, sunt includerea zonei geografice, nume de persoane sau denumiri de animale, mâncare din orice referință a culturii sau a unei industrii anume. Această organizație stabilise în urma apariției, pentru coronavirus, denumirea de ”2019-nCoV”.

Forma actuală a coronavirusului?

În ceea ce constă denumirea de coronavirus, aceasta vine de la forma țepilor care reies din membrană, ce seamănă cu coroana soarelui. Familia de viruși afectează în general animalele și afectează zonele gâtului și ale nasului, încât și sinusurile, ce au simptome similare cu cele ale pneumoniei, printre care febra ridicată și o mare dificultate în respirație, conform mediafax.ro

Noul virus este mai puțin fatal decât SARS, dar potențialul lui de răspândire este mai mare, spun experții. Cei de la WHO( Worlds Health Organization), lucrează la găsirea unui antidot, accelerând investigațiile și testele vaccinurilor. Apărut în decembrie 2019, în orașul Wuhan, virusul continuă să facă victime.