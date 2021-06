Cine este băiatul din Urziceni care se laudă cu faptul că înțelege limba păsărilor: „Mi-au plăcut dintotdeauna”

Un tânăr de doar 18 ani din Urziceni poate comunica cu păsările. A învățat să asculte sunetele lor, iar de 5 ani vorbește cu ele. Andrei Cotoară este elev în ultimul an la Colegiul Național „Grigore Moisii” din Urziceni. De asemenea, este și membru al Societății Ornitologice Române din anul 2017.

Pasiunea lui Andrei este de a observa diferite specii și dorința de a înțelege lumea lor. Acest lucru l-a purtat în aproape toate zonele României. După 5 ani de muncă, documentare și experiențe petrecute alături de cei mai buni din domeniu, Andrei a devenit unul dintre cei mai buni cunoscători ai păsărilor din țară.

Este voluntar la evenimentele cu public din 2019, membru al Societății Ornitologice Române din 2017 și unul dintre cei mai buni ghizi pentru tururile ornitologice. A participat la expediția SOR din Deltă și la programe de monitorizare care au în vedere conservarea speciilor de păsări sălbatice.

„Consider că am fost pasionat dintotdeauna de păsări, mergând la grădină împreună cu părinţii mei observam diferite specii, dar nu ştiam să le identific. Acum 5 ani mi-am cumpărat primul meu determinator de păsări şi am început să le învăţ caracterele de identificare şi să fac primele mele determinări de specii. De atunci am început să ies din ce în ce mai mult pe teren şi să învăţ cât mai multe lucruri despre comportamentul păsărilor.

Pentru tânărul elev, fiecare deplasare în teren este diferită. Poate că așteaptă ore în șir și nu observă nimic, sau stă doar câteva minute și zărește o specie rară. Niciodată nu știe ce îi rezervă ziua. Exact așa s-a întâmplat pe 9 mai. Atunci, Andrei a observat un lopătar, la Vadu, județul Constanța. Este o pasăre dintr-o specie rară la noi.

„Eu am o pasiune şi pentru inelare, de mult citesc inele şi-mi place ca la fiecare pasăre pe care o văd mai aproape să mă uit după inele. Am văzut un lopătar, era destul de aproape. Prima dată am văzut că are inel, am încercat să fac o poză, dar lopătarul a zburat. După un timp ne-am întors, am reuşit să citim codul şi, după ce am făcut raportarea la Centrala Ornitologică Română, am aflat anul în care fusese inelat lopătarul. Pasărea a fost inelată la Prundul cu Păsări în urmă cu 18 ani”, povesteşte Andrei.