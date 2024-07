Cine este Andrei Nae, profesorul universitar care a scandalizat Internetul, după ce a apărut cu o fustă scurtă și geantă la facultate

O imagine în care un tânăr lector universitar de la Universitatea București apare îmbrăcat într-o fustă scurtă, un top, sandale și o pălărie a provocat o adevărată avalanșă de reacții pe Internet.

Cine este Andrei Nae

Fotografia a generat mii de comentarii, variind de la opinia că „este alegerea personală a individului cum se îmbracă” până la părerea extremă că „nu aș vrea ca copiii mei să fie expuși la așa ceva”. În acest context, lectorul a avut o reacție proprie pe care ar fi interesant să o aflăm.

Imaginea îl surprinde pe lectorul universitar dr. Andrei Nae, care este cadru didactic la Facultatea de Limbi și Literaturi Străine a Universității din București.

„Fotografia este făcută astăzi la Universitatea București. În imagini este lector universitar dr. Andrei Nae de la catedra de engleză. Că se identifică “she” adică “ea”, n-am o problemă. Băh baiatule… cum să te prezinți în halul ăsta îmbrăcat la studenți? Că mai ești și în comisia de admitere. Plătește băh, o rochie de bun gust. Zici că ești ultima centuristă întoarsă-n timp!”, este mesajul postat de jurnalista mondenă Mara Bănică, mesaj care însoțește fotografia.

Postarea a avut peste 6.000 distribuiri și s-au adunat între timp peste 3.000 comentarii.

Reacția Universității București

Purtătorul de cuvânt al Universității din București, Bogdan Oprea, a precizat că profesorul n-a venit îmbrăcat indecent. „Trăim într-o țară democratică. Domnul n-a venit indecent, expunând lucruri care nu se expun. Există un cod de etică și incluziune, așa cum obligă legea, ce punct de vedere aș putea să formulez? Trăim într-o țară în care oamenii au libertatea să se exprime”, a spus Oprea.

Pe de altă parte, reprezentantul Universității din București a adăugat că, în cadrul codului de incluziune și gen, nu sunt stipulate reguli referitoare la vestimentație.

„Cu siguranță nu sunt prevederi care să te oblige să te încalți cu pantofi de o culoare sau cu pantaloni nu știu de care. Regulile sunt în limitele legii. Un astfel de regulament ar fi împotriva Constituției. Nu poți să dai un regulament care nu respectă legislația națională”, a adăugat Oprea.

Cine este profesorul

Potrivit informațiilor de pe site-ul Universității din București, „dr. Andrei Nae este lector la Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, unde predă cursul de masterat <<Jocurile video şi identitatea culturală>> și cursul opțional <<Introducere în studiul jocurilor video ca medii narative>>, pe lângă seminare de practică în limba engleză și literatură americană. Din 2019, el este directorul proiectului de cercetare <<Discurs colonial în jocurile video>>, finanțat de UEFISCDI. Andrei Nae a publicat numeroase lucrări sub formă de cărți, capitole și articole, inclusiv monografia <<Immersion, Narrative, and Gender Crisis in Survival Horror Video Games>>, publicată de Routledge în 2021.”