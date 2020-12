Cine sunt finaliștii de la X Factor. Când va avea loc finala de la Antena 1

Gata cu așteptarea, Marea finală X Factor România 2020 se apropie. Iată care sunt finaliștii celui mai apreciat show de talente, dar și când va avea loc marea finală.

Cine sunt finaliștii de la X Factor

Amintim că în fiecare seară de joi și de vineri, X Factor a adus pe scenă voci și povești de viață emoționante. Astfel că jurații și finalitii se vor duela în marea finală de pe 18 decembrie 2020, orele 20:30, la Antena 1.

Loredana Groza a avut de ales dintre Iulian Selea și Adrian Petrache, iar diva a ales să meargă mai departe în show cu nepotul lui Florin Salam, care a prezentat un moment extraordinar pe scena X Factor, alături de frații săi. Adrian Petrache a cântat o piesă în limba franceză și i-a surprins pe jurați.

“Îți place să iei lucruri care există deja și să transformi, să reinventezi și este o calitate extraordinară. Pentru că eu cred în artă, cred în talent, cred în ceva care trebuie să fie numai al tău (…) vreau să merg spre trofeul X Factor cu Adrian Petrache”, a precizat Loredana Groza la adresa nepotului celebrului manelist.

Și Florin Ristei a avut de ales și a decis să meargă mai departe în finala din 18 decembrue cu formația Super 4. Cei patru italieni au emoționat de-a dreptul cu piesa ”The Show Must Go On”, de la celebra Queen.

”Celălat grup pe care l-aș putea alege astă seară este format din oameni cu care rezonez foarte tare pentru că mie imi place să cred că aș putea fi un al 5-lea membru acolo, la nivelul lor. Sunt oameni care au muncit pentru locul ăsta pe care îl au, sunt un grup de profesioniști”, a fost declarația juratului Florin Ristei.

Pe cine au ales jurații pentru marea finală X Factor

Însă nici Ștefan Bănică Jr. nu a avut o sarcină ușoară. A avut de ales dintre Alexandra Sîrghi și Andrada Precup, care au uimit cu poveștile lor de viață, dar și cu piesele cântate. Până la urmă, Ștefan Bănică Jr. a ales să meargă mai departe cu Andrada Precup.

“Ați cântat excelent amândouă. Iarăși m-ați surprins, este un plus de la ce am auzit la repetiții și până astăzi. (…) Alexandra ai fost senzațională. Tu reprezinți pentru mine forța, locomotive din punct de vedere vocal. (…) Din punct de vedere feeling, emoție, nu am auzit acuratețe mai mare decât a Andradei”, a declarat Ștefan Bănică Jr.

Delia, a decis să pășească în marea finală X Factor 2020, sezonul 9, cu Sonia Mosca, apreciind că vocea italience poate ”muta munții din loc”. Deși Alina Dincă a fost eliminată din competiție, s-a bucurat pentru Sonia, felicitând-o.

“Sunt convinsă că am luat cea mai bună decizie. Merg cu toată încrederea înainte. Sonia este o competiție zdravănă pentru oricare”, a spus Delia.