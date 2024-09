Cine este Alexandru Bologa, românul care a câștigat prima medalie de aur la Jocurile Paralimpice de la Paris 2024. A orbit la vârsta de 6 ani

Din 28 august, la Paris s-a dat startul Jocurilor Paralimpice 2024, ca parte a Jocurilor Olimpice din acest an. Printre cei care au câștigat deja medalii de aur se află și un român. Așa că, să vedem cine este Alexandru Bologa, românul care a câștigat prima medalie de aur la Jocurile Paralimpice de la Paris 2024. Astăzi ajuns la vârsta de 28 de ani, sportivul român a orbit la vârsta de 6 ani.

Jocurile Paralimpice Paris 2024 au avut startul pe 28 august, și se vor încheia pe 8 septembrie, și vor fi acordate 14 medalii de aur pe tot parcursul competiției.

Pentru cei care nu știu, liderul clasamentului mondial IBSA Judo la categoria J1 -73kg este Alexandru Bologa. Tânărul de 28 de ani a devenit românul care a câștigat prima medalie de aur la Paris, judoka român fiind și numărul unu mondial, încă din 2019.

Sunt recunoscător pentru tot ceea ce mi s-a întâmplat, pentru tot ceea ce am avut ocazia să experimentez și pentru oamenii pe care i-am întâlnit. A fi numărul unu în lume este o mândrie, dar și o responsabilitate.”, declara în 2019 Alexandru Bologa.

Astăzi, așa cum spuneam, are 28 de ani, dar viața sa avea să ia un alt drum, după ce la vârsta de 6 ani avea să rămână fără vedere. Așa cum povestește chiar Alexandru Bologa, nu s-a născut fără vedere, dar au apărut complicații încă de când se afla în pântecele mamei sale.

Conform medicilor, aceasta contractase un microb ce avea să-l afecteze pe micuțul Alexandru.

Dar, până la a deveni campion la Judo, tânărul Alexandru alesese un cu totul alt sport, și anume natația, practicând acest sport până la vârsta de 16 ani. Atunci, așa cum își aduce aminte sportivul, a avut loc un eveniment care i-a schimbat viața.

Președintele Comitetului Paralimpic Român, Salvia Marion Wood-Lamont, a lansat un program care viza găsirea de tinere talente pentru a le pregăti să se completeze în judo, iar Alexandru Bologa a avut inspirația de a alege acest drum:

„Eram licean la Școala Specială pentru Deficienți de Vedere din Cluj-Napoca când am fost reperat de Csokasi Eniko și Gianina Andreica, cele două antrenoare trimise să facă selecția.

Atunci, au fost selectați trei elevi, dar restul au renunțat pe parcurs. Până atunci, nu știam ce înseamnă judo, dar când am pășit pe tatami pentru prima dată, am simțit ceva special, am simțit că mi-am găsit locul. Locul meu fericit. De atunci, judo-ul mi-a dat o direcție în viață. M-a ajutat să devin independentă și să-mi scriu propria poveste

De asemenea, acest sport mi-a dat ocazia să îl cunosc pe Tomi, antrenorul meu, care este foarte important în viața mea. Am trecut prin atât de multe bătălii împreună și îi sunt recunoscătoare pentru tot. Fără el, viața mea nu ar fi la fel.”