Cine este Alexandre Eram, soțul Andreei Esca. Cu ce se ocupă bărbatul

Andreea Esca, prezentaoarea de la PRO TV, are una dintre cele mai trainice căsnicii. Este împreună de mult timp cu soțul ei, pe nume Alexandre Eram, și au făcut doi copii: Alexia și Aris.

Cine este Alexandre Eram, soțul Andreei Esca

Se pare că nici măcar faptul că el era de altă naționalitate sau că avea iubită nu i-a potolit focul din inimă și nu s-a lăsat până nu l-a cucerit. Dar eforturile vedetei PRO TV au dat roade în cele din urmă.

Menționăm că Andreea Esca și Alexandre Eram s-au căsătorit pe data de 29 aprilie 2000, la Catedrala Sfântul Iosif din București, iar părinți spirituali le-au fost Ana și George Copos. După numai câteva luni, s-a născut și fiica lor, pe nume Alexia, apoi a urmat și un băiețel, pe nume Aris. La acel moment, nunta celor doi a fost evenimentul monden al anului, la acel moment, fiind considerată de mulți drept o nuntă de poveste.

Cum și-a cucerit soțul

„Prima data l-am văzut la o petrecere, la un restaurant pe malul lacului. L-am văzut printre oameni și mi-a plăcut foarte mult. L-am văzut așa de frumos și am întrebat o prietena cine este băiatul acesta. Lavinia Sârbu, fosta sotie a lui Adrian Sârbu, se ocupa de vestimentația noastră la Pro Tv pe vremea aceea și mi-a zis: stiu eu, sta cu noi pe strada, sacourile voastre le facem la fabrica unde lucrează el. Vrei să ți-l prezint?

Îl cheamă Alexandru. Da, îi zic. L-a chemat și am început să vorbim. Mi-a spus că e francez. El era directorul fabricii. Lucra acolo pentru că tatăl lui îl cunoștea pe omul care avea aceasta fabrica. I-am zis Laviniei că data viitoare când se duce la fabrica, să îmi spună și mie, că trebuie să merg neapărat”, a declarat Andreea Esca pentru revista Tango.

„M-am dus la fabrica, m-am prefăcut interesata de tot ce e acolo, dar el nu m-a sunat. Ne-am mai dus o data, tot degeaba… Apoi am auzit că pleacă în vacanta și am înțeles că era într-o relație. Am văzut că nu reacționează în niciun fel, dar eu am mai încercat. Trecuse vara, eu mă mutasem într-o casa noua și zic: taci că îl sun acum și îi spun că îmi trebuie ușa, că aveau și uși la fabrica aceea”, a adăugat Andreea Esca.

El avea altă relație

„Mi-a trimis pe altcineva, n-a venit el, așa că n-am rezolvat nici cu ușa. N-am rezolvat nici mergând la standul de baterii Fulmen pe care îl aveau la Saab, desi m-am dus în fiecare zi să fac reportaje acolo… Ba chiar la stand, într-o zi, era și cu fata aia cu care era el atunci. Era superba, dar… ce să facem? I-am zis „Buna” și am plecat. La un moment dat l-am invitat la jurnal. N-a venit, a zis că nu poate. Până la urma, văzând că nu vrea și nu vrea, a început să îmi iasă din cap. Mi se păruse că făcusem tot ce puteam să fac.

Am lașat undeva în spate proiectul și mi-am văzut de viață. Peste câteva luni, m-am dus la o petrecere la Vox Maris, cu prietenul meu care mă adusese la Soți. Cum stăteam noi la masa, pe cine văd? Pe el. Era cu un prieten! Când l-am văzut, a fost groaznic, s-a reactivat totul, că eu nu sunt în stare să abandonez!

L-am văzut și i-am zis că mi-a rămas dator, că nu a venit la jurnal. O să vin, a zis el. I-am spus eu când să vina și am plecat. Dar în ziua aia nu a venit! Atunci am zis: Gata! Dar am primit un fax haios, cu un desen cu un om care își smulgea parul din cap și în care scria că îi pare rău că nu a putut să ajungă. Era chiar foarte haios scris. Și a doua zi a venit după jurnal și m-a așteptat cu flori. Ne-am dus la un restaurant și, gata, s-a rezolvat. Din ziua aceea am rămas împreună”, a mai spus prezentatoarea de televiziune.