Cine este Alexandra Sîrghi de la Vocea României 2023. Theo Rose şi Irina Rimes s-au „înţepat” din cauza ei: „Te învaţă şi vrăjeala?”

O tânără de doar 20 de ani, studentă în București, a reușit să-i impresioneze pe toți antrenorii la ediția de vineri, 15 septembrie. Cine este Alexandra Sîrghi de la Vocea României 2023, concurenta care le-a determinat pe Theo Rose și Irina Rimes să se „înţepe” pentru a o câștiga în echipele lor. Foto

Alexandra Sîrghi de la Vocea României 2023, moment surpriză pe scenă

La ediția de vineri seară, 15 septembrie, din sezonul 11, Alexandra Sîrghi a reușit să întoarcă toate cele patru scaune ale antrenorilor. Theo Rose și Horia Brenciu s-au întors după doar câteva secunde de când concurenta de pe scenă a interpretat primele note muzicale. Nici nu au stat pe gânduri!

Irina Rimes și Smiley s-au întors simultan, impresionați de talentul muzical al tinerei concurente. A reușit să facă senzație pe scena de la Vocea României 2023 cu piesa „A natural woman”. L-a convins și pe Tudor Chirilă că merită un loc în echipa lui, antrenorul fiind ultimul care s-a întors.

„Ai promis de la primele note că totul va fi perfect. Eu îmi dau seama, când încep să cânt, dacă va fi bine sau o gherlesc. A fost același lucru, am simțit la tine ce am simțit la mine”, s-a exprimat Theo Rose, după ce Alexandra Sîrghi a încheiat momentul artistic.

Toată lumea a fost profund impresionată de performanța atinsă de tânără. Smiley s-a declarat șocat de abilitatea concurentei de a interpreta note atât de dificile, dar și de a le armoniza. Cântărețul a mărturisit că Alexandra Sîrghi l-a umplut de energie cu talentul său.

Antrenorii de la Vocea României 2023 au scos pe masă cele mai bune argumente pentru a o convinge pe Alexandra Sîrghi să se alăture echipelor lor. Irina Rimes s-a declarat convinsă că tânăra are toate calitățile pentru a ajunge în finală și a câștiga sezonul 11.

Irina Rimes: Anul ăsta sunt foarte determinată să vină la mine. Eu cu tine simt că am o șansă să câștig! Theo Rose: La facultatea la care ești te învață să depistezi vrăjeala? Irina Rimes: De ce, vrei să o folosești?

După câteva momente tensionate, Alexandra Sîrghi a ales să meargă mai departe în echipa antrenorilor Theo Rose și Horia Brenciu. Tânăra în vârstă de 20 de ani este determinată să dea tot ce are mai bun pentru a câștiga sezonul 11 de la Vocea României. Are și o motivație în plus.

Cine este Alexandra Sîrghi, tânăra de 20 de ani care a făcut senzație pe scenă

Alexandra Sîrghi s-a născut în Galați, însă locuiește în București de doi ani de zile. Are în spate o poveste de viață emoționantă, fiind determinată să își facă mama mândră de ea, chiar dacă nu se mai află printre noi. Tânăra concurentă și-a pierdut părintele în urmă cu trei ani de zile.

Fără foarte mult sprijin financiar, fiindcă situația nu-i permită, Alexandra Sîrghi trăiește din bursa de merit pe care o primește de la Facultatea de Administrație și Afaceri din București. Mama ei a sfătuit-o mereu să învețe, chiar dacă ea, femeie simplă, nu a avut studii superioare.

A muncit din greu pentru copilul său și i-a insuflat tinerei aceeași atitudine. Alexandra Sîrghi a mărturisit că și-ar dori foarte mult să-i mai audă vocea, să îi ofere sfaturi, mai ales în această perioadă a vieții, când are nevoie de foarte multe sfaturi.

