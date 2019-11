Cine este Alexandra Matei, fiica lui Nico de la Asia Express. Ce nu au voie să facă cele două, după eliminare

Filmările pentru sezonul 3 al show-ului ”Asia Express”, difuzat pe Antena 1, au început de aproape o lună. Aventura de peste mări și țări s-a terminat pentru perechea Alexandra Matei și Nico. Ce nu au voie să facă cele două, după eliminare?

Sezonul 3 al show-ului ”Asia Express” de la Antena 3 va ajunge pe sticlă în primăvara anului viitor. Cu toate acestea, fanii vor putea vedea fragmente din ”Drumul Comorilor” pe TV și online, în ”Jurnal de Asia”. În acest an, aventura se desfășoară în Filipine și Taiwan, iar România este prima țară care va porni pe această rută.

Experiența pentru echipa Nico – Alexandra s-a încheiat deja. Cele două s-au întors în București și au fost surprinse de fotoreporteri, pe 13 noiembrie, la concertul ”We Will Rock You”, regizat de Răzvan Mazilu, organizat la Sala Palatului. Cu câteva kilograme în minus, dar cu un zâmbet larg pe chip, Nico a vizionat cu plăcere spectacolul cu Loredana Groza în rolul principal. Cât despre ce nu le este permis, pentru un moment, echipelor care au părăsit emisiunea ”Asia Express”, ei bine, ca în orice alt contract semnat pentru participarea la o emisiune ce se filmează înainte de a apărea pe micile ecrane, cei ieșiți din show nu au voie să apară în public, pentru a nu divulga prea multe secrete din culisele ”Asia Express”.

Nico – „Asia Express e o experiență unică pe care am vrut s-o trăiesc încă de când am văzut primul sezon. Mă bucur enorm că voi merge alături de fiica mea!”