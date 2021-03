Regizorul Alexander Nanau a relatat cum a ajuns să refuze public decorația președintelui Klaus Iohannis. El a spus că ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, i-a făcut într-o seară propunerea, la telefon, însă deși a fost refuzat din start de regizor, ministrul i-a spus că a înaintat deja propunerea administrației prezidențiale și că o să fie sunat de la Cotroceni pentru detalii, scrie G4media.ro.

Cine este Alexandru Nanau, regizorul Colectiv, nominalizat la Oscar

”Dânșii au fost foarte prietenoși. Au zis: poate v-am luat prea din scurt, haideți că vă trimit email. Mi-au trimis emailul cu acea invitație la care eu nu am răspuns câteva zile pentru că îmi făcusem punctul destul de clar și când am fost sunat să-mi dau datele din buletin ca să intru la Cotroceni la ceremonie, am repetat că nu doresc la momentul acesta această decorație”, a spus Nanau pentru sursa citată.

Acesta a mai spus că nu putea primi o decorație din partea Ministerului Culturii.

“Suntem, cred, singura țară europeană care pe timp de pandemie nu a avut nici o sesiune de finanțare a cinematografiei”, a mai spus Nanau, al cărui film, Colectiv, este propunerea României pentru un premiu Oscar.

În urma refuz, ministerul Culturii, într-un comunicat de presă, a insinuat că regizorul ar fi refuzat medalia pentru că ar fi cerut bani pentru campania de promovare online a filmului Colectiv și că nu ar fi primit întreaga sumă. Regizorul a mărturisit că această reacție l-a luat prin surprindere deoarece a căzut de acord cu ministerul asupra banilor.

“Am primit promisiunea de la domnul ministru că el va suplimenta ajutorul pentru campanie cu 250.000 de lei, care vor fi împărțiți în 150.000 lei de la ministerul Culturii și 100.000 vor fi suplimentați la CNC. M-a asigurat că nu trebuie să-mi fac nici un fel de griji și că aceste sume s-au confirmat. Refuzul meu (de a accepta medalia) a venit din start. Această propunere mi s-a făcut de către domnul ministru la telefon într-o seară. I-am spus la telefon: Domnule ministru, nu cred că este cazul. Eu cred că este prea devreme. Haideți să așteptăm să vedem ce se mai întâmplă cu filmul. La momentul ăsta, eu nu am contribuit încă cu nimic că să fiu decorat cu o medalie. La care mi-a spus: Am făcut deja propunerea la echipa de cultură a domnului președinte care a acceptat-o și vă vor suna ei. M-au sunat ei și le-am spus același lucru. Dânșii au fost foarte prietenoși. Au zis: poate v-am luat prea din scurt, haideți că vă trimit email. Mi-au trimis emailul cu acea invitație la care eu nu am răspuns câteva zile pentru că îmi făcusem punctul destul de clar și când am fost sunat să-mi dau datele din buletin ca să intru la Cotroceni la ceremonie, am repetat că nu doresc la momentul acesta această decorație. Nu cred că este un moment oportun pentru cultură. Mi-a spus că este o decorație care se dă mie și altor artiști pentru meritele aduse culturii române pe timp de pandemie. Mi s-a repetat: Trebuie să înțelegeți este vorba despre muzele care au mers mai departe pe timpul pandemiei. Am zis: vă mulțumesc, dar nu doresc și atunci mi s-a cerut să răspund în scris pentru că este până la urmă o chestiune instituțională.”

”Eu am refuzat distincția pentru că…”

De menționat este că filmul Colectiv a primit finanțare prin Centrul Național al Cinematografiei în 2016. Producătorii care ar fi avut nevoie de susținerea statului român în anul în care coronavirusul a șocat lumea nu au avut cum să aplice.

“Eu am refuzat distincția pentru că, printre altele, pe timp de pandemie instituția statului nu și-a făcut datoria legală de a organiza două concursuri CNC în urma cărora producătorii puteau să obțină finanțare, să se angajeze în proiecte, să caute co-producatori și o data ce se termină pandemia să poată să demareze producții de film. În spatele producțiilor de film românești stau mii de oameni. O dată ce se termină pandemia, practic producțiile de film se amână. De ce? Pentru că va lua timp să găsim co-producatori, va lua timp să găsim echipe, vă lua timp să dezvoltăm proiecte. Deci, practic o dată cu terminarea pandemiei mai durează doi până la trei ani până poți porni proiectele. Pentru mii de oameni în acei trei ani statul va plăti șomaj. Este un cost pentru stat. Dacă producătorii primeau sprijinul și puteau găsi și co-producători străini pentru demara producțiile imediat după pandemie, mii de oameni în loc să primească ajutor de șomaj, lucrau și plăteau taxe la stat, asigurări de sănătate. Este un mecanism economic important pentru veniturile statului.”

Tot Alexander Nanau a mai spus că consideră că ar fi fost un gest ipocrit din partea sa accepte o medalie pentru merite pe timp de pandemie în condițiile în care finanțarea CNC pentru filmul Colectiv finalizat în 2019 a obținut-o în anul 2016, alături de alte zeci de filme.

“Distincția, mi-a fost explicat în repetate rânduri, ar fi fost pentru meritul meu adus culturii române pe timp de pandemie. Statul român nu și-a îndeplinit datoriile față de sectorul cultural în timpul pandemiei. Eu nu pot să mă prefac că cultura în România pe timp de pandemie este ok. Nu este ok și nu pot fi eu folosit ca exemplu pentru a acoperi neajunsurile și managementul prost al statului. Eu refuz să fiu decorat de către o instituție care nu a performat. Eu am performat. Echipa Colectiv a performat. Instituția pe timp de pandemie nu a performat. Noi când am câștigat la concursul de la CNC în 2016, am câștigat practic dreptul la un credit de producție care trebuie plătit înapoi la sta din primul leu încasat în film. Din creditul de 850.000 de lei cât trebuia să luăm, până am ajuns să semnăm contractul, noi făcusem rost din altă sursă de finanțare pentru o parte din acești bani. Atunci m-am dus la CNC și am spus că doresc să renunț la o parte din acest credit și să iau doar 630.000 lei. Mi se pare fair ca acești bani de care eu nu mai am nevoie să rămână în CNC pentru următoarea sesiune, pentru un alți cineaști care au nevoie de ei. Astea sunt modalitățile în care eu pot fi solidar și să fiu conștient de o industrie și capacitățile ei. Intr-adevar pe lângă acest credit toate productile câștigătoare mai primesc prin legea CNC un sprijin automat nerambursabil care se numește sprijin de regie și sprijin de producție și care se calculează în fiecare an diferit. Toate producțiile beneficiază de aceste sume. Se calculează în funcție de cine este regizorul și cine este casa de producție și în ce an a avut succes cu ultimul său film. Dar sunt tot bani care se acordă strict ca și contribuție la bugetul producției, nu către persoana fizică regizor sau producător, și sunt că toate cheltuielile din bani publici audiați de către CNC, că au fost și cheltuiți conform legii. ”

Ce a publicat Alexander Nanau pe Facebook

De altfel, Alexnder Nanau a publicat pe pagina sa de Facebook răspunsul pe care l-a transmis către Administrația Prezidențială în care motivează refuzul său.

“Cred că este cel mai cinic moment pentru a decora, simbolic și gol de sens, cultura României.

După aproape un an de eforturi și propuneri din partea tuturor sectoarelor culturale de a angaja statul Român în implementarea de mecanisme de susținere a culturii sever amenințate de faliment în timpul crizei COVID 19, reacția și intervenția concretă a statului Român la toate nivelurile institutionale a fost zero.

Fac public răspunsul meu către Administrația Prezidențială care dorea să mă decoreze pe 15 ianuarie pentru meritele în susținerea culturii naționale pe timp de criză”, a scris acesta pe Facebook.

Despre Alexandru Nanau

Alexander Nanau s-a născut la data de 18 mai 1979 în București. El este un regizor, producător și scenarist de film de etnie germană, născut în România. Documentarele sale și succesele de care se bucură, îl fac celebru pe Alexander Nanau.