Cine este Adriana Pistol, specialistul care îi ia locul lui Adrian Streinu-Cercel. Ce pregătire are

Cine este Adriana Pistol, specialistul care îi va lua locul lui Adrian Streinu-Cercel?

Adrian Streinu-Cercel a fost înlocuit de către Adriana Pistol în funcția sa. Noua specialistă care îi va lua locul profesorului universitar din cadrul Universitășii Carol Davila a lucrat la Institutul Național de Sănătate Publică Director – Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile. Aceasta a studiat Universitatea de Medicină și Farmacie Carol Davila, București între anii 1972-1988 – titlu acordat – doctor medic. Între 1991-1994 a fost medic rezident epidemiolog, în 1994 a devenit medic specialist epidemiolog, în 1999 a deținut titulatura de medic primar în specializarea sa, ulterior în anul 2014 devenind medic în științe medicale, UMF Carol Davila, București. Specializările au avut loc între 1999-2000, anume Mastre în Managemantul Serviciilor de Sănătate.

Pregătire profesională continuă

2003- Training of trainers- “Epidemiologie pentru actiune” – OMS

1999 – Managementul programelor de sanatate publica

1998 – Scoala Londoneza de Igiena si Medicina Tropicala – Epidemiologie curs pentru avansati

1998 – Bazele eidemiologiei, biostatistica, esantionare si epidemiologia sanatatii reproductiveCDC Atlanta

Funcţii manageriale

Director Centrul National pentru Supraveghere si Controlul Bolilor Transmisibile, din cadrul

Institutului Naţional de Sănătate Publică din 01.01.2005 pana in prezent

Director General, Institutul National de Sanatate Publica Ianuarie 2010 – Iunie 2014

Sef serviciu supraveghere bolilor transmisibile – Directia Generala de Sanatate Publica

Ministerul Sanatatii 2002-2004

Experiența profesională

– Organizarea Centrului de Supraveghere si Control a Bolilor Transmisibile ca structura

nationala de supraveghere in Romania

– Organizarea si coordonarea sistemului national de supraveghere a bolilor transmisibile

– Organizarea si coordonarea sistemului de alerta si raspuns rapid in domeniul bolilor

transmisibile

– Reprezentarea pentru organele competente pe supraveghere, raspuns si training din

ECDC, raportare TESSy (representation of the ECDC Competent Body for surveillance,

response and training and TESSy nominator)

– Nominalizarea punctelor de contact specifice pe boli la cererea ECDC

– Diseminarea comunicatelor de presa ale ECDC-ului catre institutiile importante

– Participarea la grupurile de lucru ale expertilor pe Hepatita B si C organizate de ECDC

– Participarea la proiectul de cercetare FP7 – retelele FLUMODCONT si retele EU:

EUVAC, DIPNET, VACSAT si EpiSouth

– Conducerea proiectului de cercetare PATGEN, iunie 2005 –septembrie 2008, finantat

de Ministerul Cercetarii din Romania, in parteneriat cu Institutul Cantacuzino.

– Dezvoltarea legislatiei in domeniul bolilor transmisibile (ex. un nou sistem de raportare

si flux de informatii implementat din anul 2009, definind sistemul de alerta rapida)

– Coordonarea Programului National de Imunizari si activarea ca focal-point al OMS –

ului in timpul Saptamanii Europene a Vaccinarii in anii 2007-2009

– Organizarea sesiunilor de training in epidemiologie (ex: 3 saptamani de training in

martie 2005, finantate de Fondul Global)

– Lector in cadrul sesiunilor de training (ex. 4 sesiuni regionale a cate 3 zile de training

pentru supravegherea gripei si gripei aviare la oameni), organizate de USAID in 2006-2007

– Reprezentarea Ministerului Sanatatii in Comitetul Retelei Comunitare de supreaveghere

a bolilor transmisbile organizat in baza Deciziei EU 2119/98/EC (Network Commitee)

– Participarea in calitate de consultant temporar al OMS in grupuri de lucru pentru

elaborarea strategiei de eliminare a rujeolei si a Sindromului Rubeolic Congenital, organizarea

unor campanii de vaccinare in masa (2005)

– Pact de stabilitate, Manager de Proiect National pentru Bolile Transmisibile – 2007

– Misiunea de experti TAIEX in „Imbunatatirea indicatorilor de sanatate” in Republica

Moldova (Decembrie 2007)

– Lector pentru “Introducere in cursurile de training in epidemiologie” in Turcia, parte a

proiectului ESCCDS (2-22 Martie 2008)

– Participarea in calitate de consultant temporar al OMS la Evaluarea planului de

pregatire pentru pandemie in Republica Moldova (octombrie 2008)

– Participant ca expert OMS in misiunea de” Evaluare a supravegherii bolilor prevenibile

prin vaccinare (rujeola, rubeola, sindrom rubeolic congenital, paralizie acuta flasca) si

reactiilor adverse postvaccinale indezirabile, cu finantare de OMS Europa – august-noiembrie

2009

– Lector la sesiunile de pregatire a mediclior de familie participanti in sistemul sentinela

de supraveghere a infectiilor respiratorii acute, cu finantare de OMS Europa – noiembrie 2009

– Participare ca expert al ECDC in misiunea de evaluarea a sistemului national de

supraveghere a bolilor transmisibile in vederea integrarii in UE din Turcia, 2015

– Participare ca expert al ECDC in misiunea de evaluarea a sistemului national de

supraveghere a bolilor transmisibile in vederea integrarii in UE din Fosta Republica Iugoslava

Macedonia, 2016

– Participare ca expert al ECDC in misiunea de evaluarea a sistemului national de

supraveghere a bolilor transmisibile in vederea integrarii in UE din Albania, 2017

– Participare ca expert exter al GFA Consulting Group in proiectul “Imbunatatirea

Calitatii si Eficientei Serviciilor de sanatate”, Republica Moldova, 2018

– Memebru al Management Bord al ECDC

(Sursa: insp.gov.ro )