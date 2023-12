Cine este Adrian Ghilă, românul care a cumpărat casa actorului Will Smith. Cum arată locuința de două milioane de dolari  

Cine este Adrian Ghilă? Românul a cumpărat casa actorului Will Smith și este un antreprenor român care și-a făcut un nume și a strâns o avere semnificativă în Statele Unite ale Americii, ajungând în atenția publicului după ce a cumpărat casa celebrului actor Will Smith cu aproximativ 2 milioane de dolari. Cu o carieră de peste 16 ani peste ocean, Ghilă a reușit să se impună în mai multe domenii, inclusiv imobiliare, construcții, petrol și spălătorii auto.

La vârsta de 38 de ani, Adrian Ghilă este cunoscut pentru succesul său în afaceri și pentru achizițiile sale impresionante. Originar din București,Ghilă a plecat din țară în 2008, împreună cu iubita sa româncă ce studia în America pe vremea aceea.

După ce a făcut față crizei economice din 2008, el și-a îndreptat atenția spre Statele Unite, unde viața sa a luat o turnură radicală. Cei doi s-au căsătorit peste ocean și au rămas împreună.

În SUA, Adrian Ghilă a dezvoltat numeroase afaceri de succes, inclusiv în domeniul construcțiilor și al spălătoriilor auto ecologice.

Cu experiența sa și abilitățile antreprenoriale, Ghilă a devenit milionar și a ajuns să cumpere casa lui Will Smith cu suma de 2 milioane de dolari. Casa are cinci dormitoare și două sufragerii.

„Este foarte frumoasă, am făcut-o în stilul meu și are faima asta în spate. Are 5 camere, dormitoare, că acolo sunt diferite. Sunt două sufragerii, mai multe. Aproape două milioane (nr.prețul). Am luat-o de ceva timp. Da, din cauza copiilor mei, eu ai decis, energia lor e foarte bună’, a declarat Adrian Ghilă pentru Antena Stars.