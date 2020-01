Cine este Abi Talent, cântărețul care l-a amenințat acum pe Alex Velea. Are doar opt clase, dar se scaldă în bani

Cine este Abi Talent, tânărul care a cucerit topurile industriei muzicale din România și care a început noul an în plin scandal cu Alex Velea.

Abi Talent se consideră cea mai în vogă vedetă din România, dat fiind și susținerea sau vizualizările sale de pe Internet. Alberto, pe numele lui real, este uul dintre cele mai influente personaje din țara noastră, așa că, pozele publicate strâng sute de mii de like-uri. De altfel, una dintre imaginile postate de el a depășit recordul de aprecieri pe Instagram în România. Aspirant la o viață de artist, deși are 18 ani și 8 clase, simte că are ”creier de 14 facultăți” și, cine știe dacă în glumă sau în serios, susține că ar studia medicina. Oricum ar fi, familia lui este mândră de succesul său și, din declarațiile lui, ei l-ar încuraja să continue acest stil de muzică, deși este destul de vulgar.

„Eu sunt țigan. Cu astea 8 clase ale mele, am creier de 14 facultăți. Ei zic de mine: uite ce cântă, dar în timpul ăsta eu număr bani și ei mănâncă pateu. Sunt fenomen de câteva luni, de 6 luni. Am văzut treaba asta cu trap-ul. Am zis: de ce să-ii las pe ăstia să facă greșit, când pot să fac eu, să fie bine. Am zis „abi talent” pentru că în România prinde „abi talent”, prinde talent, finețe, de-astea, manele.