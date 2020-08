Cine era Robert, fratele lui Donald Trump. Cu ce se ocupa, de fapt, și de ce era atât de iubit de familie

Important om de afaceri, membru al conducerii Organizației Trump, Robert Trump, ”cel mai bun prieten” al președintelui SUA, a dus o viață semiretrasă în statul New York.

Robert, fratele lui Donald Trump, ”mult mai liniștit și flexibil” decât șeful de la Casa Albă

Donald Trump s-a născut și a crescut în orașul New York, fiind al patrulea din cei cinci copii ai lui Frederic Trump, un magnat imobiliar. Robert Trump, cel mai mic dintre frații șefului SUA, a ales de asemenea autostrada afacerilor, fiind dezvoltator imobiliar și director de afaceri. Acesta s-a remarcat recent printr-o acțiune judiciară pentru oprirea unei cărți scrise de o nepoată a liderului de la Casa Albă.

Frații președintelui – Maryanne Trump, judecător federal, Frederick Trump jr., decedat în anul 1981 la vârsta de 43 de ani, Donald Trump, Elizabeth Trump Grau, fost manager bancar, și Robert Trump, decedat sâmbătă la vârsta de 71 de ani.

Deși au fost foarte apropiați, Donald și Robert Trump au avut personalități total opuse. Donald l-a descris pe fratele său mai mic drept ”mult mai liniștit și flexibil”. Robert și-a desfășurat mare parte din carieră în firma imobiliară a familiei, devenind membru al Consiliului de administrație. Față de Donald Trump, acesta nu era interesat de o imagine publică și ducea o viață semiretrasă în New York. În cartea ”The Art of the Deal” (”Arta negocierii”) – 1987 -, șeful de la Casa Albă afirma, potrivit BBC: „Robert se înțelege cu aproape toată lumea, ceea ce este foarte bine pentru mine, căci eu sunt tipul cel rău”.

În anul 2016, într-un interviu acordat publicației The New York Post, Robert Trump declara despre candidatura fratelui său în scrutinul prezidențial: „Îl susțin pe Donald o mie la sută”. Pe de altă parte, conform cotidianului, în realitate, Robert și Donald Trump se distanțaseră câțiva ani înainte ca Donald Trump să candideze la președinție.

Robert Trump a murit

Robert Trump a fost internat o săptămână, în iunie, la secția de terapie intensivă a Spitalului Muntele Sinai din New York. Până la acest moment, nu a fost anunțată cauza morții, dar, potrivit NYT, acesta a avut hemoragie cerebrală după o căzătură recentă.