Nepoata lui Donald Trump, dezvăluiri de ultimă oră. Președintele SUA, trădat de propria familie

Mulți au încercat să-l doboare, dar nu au reușit. Secretul se afla, de fapt, în familie. Cele mai negre amintiri și fapte ale președintelui Statelor Unite ale Americii vor fi dezvăluite rând pe rând chiar de nepoata sa.

Mary Trump, dezvăluiri incendiare. Președintele SUA, trădat de familie

Nepoata lui Donald Trump va face ceva ce mulți din rândul celor care nu-l simpatizează deloc pe președintele american ar fi făcut deja de multă vreme. Trump este trădat chiar de familie. Nepoata sa pregătește o carte cu memorii care îl pune într-o lumină proastă pe șeful statului, moment în care se va aduce în prim-plan istoria crudă a familiei celui mai cunoscut om din lume. Mary Trump vine cu detalii spectaculoase în cartea ‘Too Much and Never Enough: How My Family Created the World’s Most Dangerous Man’ (‘Prea mult şi niciodată suficient: Cum l-a creat familia mea pe cel mai periculos om din lume’), care se va tipări pe data de 28 iulie, notează editura Simon&Schuster.

Nu este de departe pentru prima dată când Donal Trump este pus într-o lumină nefericită, dar o premieră premierăcând un membru al famileii vine cu cuvintele care să-i tragă imaginea în jos, conform Agerpres. Cartea îi va face un deserviciu dublu liderului de la Casa Albă, pentru că va ajunge în mâinile oamenilor chiar în perioada campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din luna noiembrie, moment în care acesta intenționează să obțină cel de-al doilea mandat.

„Ea descrie un coşmar format din traume„

Cartea are în total 240 de pagini în care Mary Trump, fiica lui Fred Trump Jr., povestește traumete trăite pe pielea sa în casa lui Fred și Mary Anne Trump, părinții miliardarului republican. „Ea descrie un coşmar format din traume, relaţii distructive şi un amestec tragic de neglijenţă şi abuz”, susţine editura. Mary e specializată în psihologie clinică și afirmă că președintele „și-a respins și ridiculizat” tatăl în momentul în care a aflat că suferă de Alzheimer, adăugând „cum anumite evenimente şi scheme familiale au creat omul ruinat care ocupă în prezent Biroul Oval”, în special „relaţia ciudată şi periculoasă” dintre Fred Trump și primii săi doi fii – Fred Jr. și Donald.

„Ea este singura care poate să povestească această saga fascinantă şi tulburătoare, şi nu doar datorită proximităţii sale cu subiectul, ci şi pentru că ea este singurul (membru al familiei) Trump dispus să spună adevărul despre una dintre cele mai puternice şi disfuncţionale familii din lume”

Editura