Cine era amanta secretă a lui Emil Gabor. Secretul rușinos a ieșit la iveală

Amănunte neștiute despre tatăl Monică și Ramonei Gabor. Cine este amanta sa sercretă și de ce abia acum a ieșit la iveală acest detaliu?

Emil Gabor a fost la doar un pas de un alt mariaj, după ce mama fiicelor sale s-a stins din viață în urma unui accident. La un an de la decesul fostei partenere, tatăl vedetelor și-a găsit liniștea lângă o altă femeie. Din păcate, soarta a decis altceva pentru el. Conform wowbiz.ro, bărbatul s-a îndrăgostit de o colegă de serviciu pe nume Mariana, care și-a pierdut viața într-un accident asemănător cu cel al mamei Monicăi Gabor.

Un amic de-al acestuia a susținut că relația dintre el și Mariana era una veche, chiar de pe vremea în care era căsătorit cu Veronica, dar nu a înșelat-o pe mama copiilor săi, deși inima îi spunea altceva. Emil s-a accidentat la muncă, ulterior s-a pensionat îninte de vreme, așa că nu a mai văzut-o pe cea la care râvnea. După moartea Veronicăi, bărbatul s-a întors la marea sa dragoste, o vreme chiar locuind la ea acasă. Din nefericire, nu a trecut mult până când Mariana să treacă și ea în neființă, moment în care Emil a rămas complet singur.

“Acum mi-a murit o prietenă. Fosta… A lucrat cu mine… Acum, marți a înmormântat-o, am fost la mormant. Era mai mică decât mine. A murit… Se întâmplă… S-a dus în baie și a murit acolo. A închis ușa și a murit. Fetele ei sunt plecate, dar una dintre ele era în Bacau. Au spart ușa și au găsit-o acolo. Era o femeie ordonată! Multa lume o știe. Eram prieteni foarte buni. Ne cunoșteam de 6-7 ani, cel puțin. A lucrat la întreprindere cu mine. Ea avea trei fete, eu trei fete. Ne potriveam, era de înălțimea mea… Dar am lăsat-o la altul! Să fie prietenă cu altul… El era inginer la Mașini Unelte, eu am fost plecat, cand am venit înapoi am găsit-o cuplata cu el. N-am mai acceptat-o, așa că i-am zis să rămână cu el… Și a rămas. Și nebunul ăsta de inginer le-a dat telefon la fete și le-a zis să nu-i mai trimita bani că-i bea. Chiar ea mi s-a plans, că uite ce mi-a făcut. Iar ea s-a consumat și a murit”

Emil Gabor – 2014 – (Sursa: wowbiz.ro)