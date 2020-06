Cum a apărut Emil Gabor în public cu puțin timp înainte să moară. Marea dezamăgire a tatălui Monicăi Gabor

Ultimele imagini cu Emil Gabor în viață! Cum arăta în urmă cu puțin timp să moară și care erau regretele sale? A murit singur, dezamăgit și fără să-și cunoască prea mult singura nepoată.

Monica și Ramona Gabor au rămas acum și fără tată, după ce mama lor a murit cu mulți ani în urma într-un accident care s-a petrecut în timpul unui pelerinaj. Din păcate, bărbatul a murit cu un regret enorm. Acesta dorea să ajungă în America la fata lui cea mare pentru a petrece timp în familie și în special cu nepoata sa pe care a văzut-o din ce în ce mai rar în ultimii ani. Pentru asta, încerca din răsputeri să se pună pe picioare, dar soarta a decis altceva.

Emil Gabor a avut parte de o perioadă grea. Și-a trăit ultimii ani de viață într-o garsonieră mică și modestă din Bacău, dar era plină cu de toate. Avea mâncare, se îngrija singur pe cât putea de curățenia din casă și trăia cu gândul că se va face măcar puțin mai bine. Nu-i lipsea nimic material, dar faptul că a rămas fără soția sa, iar nici măcar una din cele trei fete nu era aproape nu l-a ajutat deloc psihic. Alina, Monica și Ramona îl ajutau cu bani pe cât puteau, dar singurătatea a ajuns cea care și-a spus cuvântul.

”Am fost internat la Boli Interne și mi-au găsit mai multe… din cauza accidentului ăla, de acum 10 ani, când mi-a căzut un lemn mare pe spate. Până atunci eram bine și de atunci am avut numai necazuri. Am umblat pe la spital, că mi-a rupt tot în mine. Am splina scoasă, intestinal… mi-a tăiat din el, din stomac la fel, din ficat la fel. Și, normal, dacă am umblat la toate, acum am necazuri, am probleme. Acum sunt mai bine că… m-au sunat fetele, n-am fost chiar singur (de Sărbători – n.r.). A venit Alina (fata cea mare, sora Monicăi și a Ramonei Gabor -n.r.,) pe la mine, ea e în Săucești, a fost și sora mea pe la mine. Că eu n-am putut pleca de acasă chiar nicăieri pentru că am avut necazuri. Nu puteam să stau în picioare, nu aveam putere”

Emil Gabor (Sursa: ciao.ro)