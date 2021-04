Cine era amanta lui Nelu Ploieșteanu. Ce s-a întâmplat când a dat ochii cu soția artistului

În 2015 presa românească avea să relateze despre un scandal din lumea muzicii. Personajele pricipale, regretatul Nelu Ploieșteanu, soția sa Elena și amanta artistului. După o căsnicie de 14 ani, totul avea să se termine cu un scandal. Ba mai mult de-atât avea să aibă loc și o confruntare dură între fosta soție și amantă.

Scandalu anul 2015 în care avea să fie implicat regretatul Nelu Ploieșteanu a ținut titlurile din presa românească o bună bucată de vreme. La cel moment, artistul în vârstă de 64 de ani, fusese prins de fosta soție, Elena, cu o mai tânără domnișoară, relație ținută ascunsă de artist timp de 13 ani.

S-a aflat într-un târziu cine era amanta secretă a artistului. Pe numele său Ana Maria Roşu, femeia era mai tânără decât Nelu Ploieșteanu cu 33 de ani. Informațiile vremii spun că Ana Maria Roşu era angajata Lizei Panait, la atelierul de design a acesteia.

Povestea dintre Ana Maria Roşu și Nelu Ploieșteanu a durat nu mai puțin de 13 ani, până să fie descoperită de soția acestuia. Scandalul a mers mai departe, după ce s-a aflat că Elena ar fi confruntat-o pe amanta secretă a artistului. Fosta soție a relatat episodul, declarând la acel moment:

”Eu m-am dus la amanta soţului meu de 14 ani, după ce am fost anunţată de cineva din presă. Am vrut să vorbesc cu Roşu Ana Maria să îi cer o explicaţie, de ce nu s-a cumpărat casa acum mai muţi ani şi s-a acum s-a cumpărat după ce e ipotecată. Nu m-am dus să o bat, dacă vroiam asta mă duceam cu mai multe persoane.

Eu am vorbit cu ea frumos şi mi-a spus că apartamentul este pe numele ei, când ea e croitoreasă. Atunci a chemat o prietenă, pe nume Oli. Iar Oli a venit cu un bărbat. Iar el a zis „cheamă poliţia pentru ţiganca asta borâtă”. Şi când am auzit că m-a făcut m-a făcut ţigancă borâtă, am dat cu geanta în ea”” a declarat Elena Ploieşteanu, la emisiunea „Necenzurat”, de la Antena Stars.