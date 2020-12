Cine e soția lui Cove și cu cine s-a iubit el de-a lungul timpului

Toată lumea îl știe pe Cove de pe vremea când prezenta emisiunea ”Surprize, Surprize”, alături de Andreea Marin. Astăzi acesta este prezentator al emisiunii ”Vorbește Lumea” și actor pe scena Teatrului de copii ”Ion Creangă”. Iată cine e soția lui Cove?

Cove, pe numele adevărat Gabriel Coveșteanu, s-a născut pe data de 4 septembrie 1974, la București și are vârsta 46 de ani. Puțini sunt cei care îi cunosc familia lui Cove. El este căsătorit cu Florentina Ene, din anul 2013, pentru care este un șot extraordinar și au împreună un băiețel pe nume Răzvan. Iată cum și-a cunoscut Cove soția, potrivit celor de la impact.ro:

”Ne-am cunoscut la o petrecere. La momentul respectiv fiecare avea viața lui, amândoi eram implicați într-o altă relație. După aceea nu ne-am mai întâlnit. Eu, între timp, m-am și căsătorit și am și divorțat. Apoi ne-am reîntâlnit în același cerc de prieteni, am povestit, ne-am amintit una-alta. Am luat-o așa cu pași timizi și totul a decurs de la sine. Nici nu ne gândeam că vom rezista mult timp împreună. Au fost si momente in care ne-am speriat un pic, dar ne-am dat seama ca suntem făcuți unul pentru celălalt” povestea în urmă cu ceva timp Gabriel Coveșanu despre căsătoria cu Florentina Ene.