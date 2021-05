Cine e noul antrenor al Simonei Halep. Anunțul sportivei i-a uimit pe fanii ei

Simona Halep a făcut o schimbare uriașă. Concret, este vorba despre noul antrenor al campioanei noastre. Noul anunț i-a uimit pe fanii sportivei care nu credeau că o să ia acum o astfel de decizie.

Cine este noul antrenor al Simonei Halep? Sportiva a făcut anunțul

Ocupanta locului 3 în clasamentul WTA face schimbări importante în viața profesională, dar și în cea personală. După ce fanii ei abia au luat la cunoștință faptul că se mută în casă nou că Toni Iuruc, acum vine cu o veste legată de carieră.

Astfel, după ce a renunțat la colaborarea cu Artemon Apost-Efremov, constănțeanca a decis să-l aducă în staff-ul său pe Daniel Dobre, care va lucra alături de australianul Darren Cahill.

„E un om deosebit și mă bucur să îl am din nou alături de mine”, a spus campioana noastră. Noul coleg al său are 51 de ani și a încheiat colaborarea precedentă cu Halep în noiembrie 2019, moment în care a venit Cahill alături de ea.

Pe când era în echipa sa, jucătoarea de tenis a câștigat Wimbledon în 2019. În luna iunie a lui 2020 Dobre a povestit în cadrul podcast-ului „Tennis with an accent” că Simona are o personalitate foarte puternică, iar aproape toate deciziile în privința carierei sale le-a luat aproape singură.

Aceasta încă de tânără și-a expus dorința și a mers numai pe mâna ei chiar începând cu vârsta de 14 ani, când a hotărât să vină în București să se antreneze, ulterior să-și facă operația de reducere a sânilor, mai apoi „joaca” pe care a dus-o cu antrenorii pe care i-a avut de-a lungul anilor lângă ea.:

„La Wimbledon. în finala cu Serena, a acceptat toate informațiile tactice și le-a pus în practică incredibil de bine. Și pentru că la începutul meciul a reușit să-i facă break, cred că nivelul ei de încredere a crescut foarte mult.

După al doilea break am zis că aproape a câștigat meciul pentru că și dacă se ajunge în setul al treilea din punct de vedere fizic este peste Serena”, a mai detaliat sportivul, arată gsp.ro.

„Simona nu m-a chemat acolo să fiu slugă”