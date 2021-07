Cine e iubitul Biancăi Rus. Se iubește cu un fotbalist chipeș foc: ”Îl iubesc foarte mult”

Bianca Rus s-a afișat recent cu noul ei iubit. Este vorba de un tânăr fotbalist cu care a mers la botezul fiicei Sânzianei Buruiană.

Bianca Rus nu s-a mai ascuns și a dat și primele detalii despre tânărul cu care se iubește în prezent. Se pare că tânărul este amic bun al lui Nicolae Zuluf, soțul Sânzianei Buruiană, iar ea și fotbalistul se cunoșteau de mai de mult.

În urmă cu două luni cântăreața Bianca Rus a mai postat imagini cu iubitul ei, însă fără să-I divulge identitatea.

De altfel, Bianca Rus se află într-o formă de zile mari, având mai multe apariții în costum de baie pe Instagram. Aceasta slăbit enorm și nu a făcut un secret că a suferit o operație de micșorare a stomacului.

După această operație, dar și în urma unui stil de viață sănătos, vedeta a reușit să slăbească nu mai puțin de 60 de kilograme. Artista se prezintă acum mai bine ca niciodată, iar transformarea ei fizică este una spectaculoasă.

„Primele 10 zile am băut zeamă de supă şi compot şi am dat jos 6 kilograme, următoarele 10 zile am mâncat mâncare pastă, supe creme, carne pastă, dar nu prea pot să mănânc carne, nu ştiu de ce.

Am văzut că am scăzut în greutate, apoi în etapa a treia, am început să mănânc puţin, două guri dintr-un ardei umplut, o jumătate de perişoară… …Am început să fac sport, merg pe bandă cinci minute şi o să urc până la 30 de minute”, spunea Bianca Rus în primăvara anului 2018.