Cine e iubitul Alinei Eremia. Cea mai ascunsă relație din showbiz e acum oficială FOTO

Alina Eremia a dat cărțile pe față! Artista nu se mai ascunde, după ce a făcut publică o imagine cu iubitul ei. Tânăra cântăreață pare să se fi săturat de toate situațiile în care nu s-a putut afișa în mod public, la brațul actualului ei partener. Fosta componentă din formația Lala Band l-a prezentat în mod oficial pe iubitul ei. Tânărul apare cu zâmbetul pe buze, iar la fel se întâmplă și cu îndrăgita artistă. De curând, aceasta a trecut prin momente de panica, din pricina unor probleme de sănătate.

Cântăreața Alina Eremia e foarte chibzuită și când vine vorba de viața ei personală. Deși cariera solo i-a adus foarte mulți fani și o notorietate foarte mare, aceasta încă e grijulie cu detaliile pe care le dezvăluie în mod public. Pentru că și-a dorit ca relația ei să rămână departe de ochii curioșilor, a preferat să nu-l arate pe cel care a cucerit-o total.

Tocmai din pricina faptului că nu a dezvăluit mai nimic despre identitatea celui care are o relație, statutul amoros al Alinei Eremia a stârnit, în trecut, și numeroase controverse. O vreme s-a zvonit că ar fi avut o relație secretă cu nimeni altul decât colegul ei de la Antena 1, Dorian Popa. Cei doi au negat vehement orice altă legătură în afară de cea de pură amiciție.

De curând, Alina Eremia a decis să nu se mai ascundă și s-a pozat în brațele celui cu care are o relație. Imaginea a ajuns foarte repede și pe contul de Instagram al vedetei, cu o ocazie specială. Alina i-a urat și clasicul „La mulți ani” partenerului ei, dar a decis să mai lase misterul să dăinuie pentru o vreme. Asta deoarece cântăreața nu i-a dezvăluit și numele iubitului ei. Totuși e un progres considerabil, având în vedere că până în urmă cu o zi, mulți nici nu știau cum arată bărbatul.

Postarea din mediul online a însemnat o veste foarte bună pentru fanii Alinei Eremia. De curând, vedeta s-a confruntat și cu momente mai puțin plăcute, când a ajuns să suporte o intervenție la nivelul nasului. Mulți dintre cei care o îndrăgesc s-au îngrijorat foarte tare pentru ea și i-au trimis numeroase mesaje.

„Sunt ok. Operația de deviație de sept a fost una reușită. Deși am amânat-o foarte mult timp, trebuia să o fac de acum mulți ani. Foloseam picături de nas în fiecare zi timp de 20 de ani. Se agravase, nu își mai făceau efectul. Rezultau nopți nedormite și migrene. Au apărut complicații, am făcut rinită cronică. Mi-a fost teamă, știam de metodele clasice de operație și de asta am evitat mult timp să fac asta. Tehnologia a evoluat, și acum operația e mult mai puțin agresivă. Recuperarea este mult mai rapidă, mai ușoară. Sunt multe avantaje”, a povestit Alina Eremia, potrivit cancan.ro.